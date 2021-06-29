У першій грі із серії Pokemon, яка вийшла у 1996 році, було понад 100 покемонів. За всі ці роки вийшло чимало нових частин, а загальна кількість покемонів вже зросла до показника у 898 видів. Зрозуміло, що зловити їх всіх завдання непросте, яке під силу лише дуже наполегливій людині.

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Саме до таких геймерів можна віднести й головного героя цієї історії з нікнеймом psychokirby17. Кілька днів тому він поділився дуже цікавим записом на платформі Reddit. Річ у тім, що цей користувач зміг зловити абсолютно всіх покемонів, а найцікавіше, що зробив він це у кожній грі з цієї серії.

На Reddit він опублікував знімки покедексів (Pokedex), на яких можна побачити кількість покемонів, яку він зловив у кожній окремій частині. Геймер відзначив, що зловив всіх покемонів сам, а також без допомоги різноманітних сторонніх програм. На таке своєрідне полювання psychokirby17 витратив останні два роки, що дійсно вражає. Загалом він відзначив, що зробити це було дуже непросто, але повторити щось таке може кожен.

Варто відзначити, що запис цього наполегливого геймера дуже сподобався користувачам мережі. Шанувальники покемонів привітали psychokirby17 з цим досягненням, а чимала кількість фанатів навіть відзначила, що вони планують повторити щось схоже. Його пост потрапив до когорти найпопулярніших у цьому розділі (за останній місяць), а також вже зібрав понад 20 тисяч вподобань та майже 800 коментарів.

Покедекси користувача psychokirby17 / Фото Reddit psychokirby17