Справжній чоловік, батько, колишній учасник бойових дій та просто життєрадісна людина – aaron1handedgamer є яскравим прикладом того, що в жодному разі не потрібно впадати у зневіру в важких ситуаціях і завжди слід цінувати те, що маєш.

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Аарон Соутарт – людина про яку можна сказати, що вона прожила вже кілька життів. Зараз він відомий у мережі як затятий геймер та блогер, але багато років тому він був морським піхотинцем ВПС США.

Його шлях від казарм та бойових точок до комфортабельного геймерського гніздечка був неймовірно важким. Вдача та майстерність допомогли Соутарту повернутися зі служби в Іраку без жодної подряпини, проте вже вдома п'яний водій мало не забрав його життя. Зрештою, лікарям вдалося врятувати ветерана, проте вони були змушені ампутувати йому робочу руку.

Аарон у роки служби в армії / фото з інстаграму aaron1handedgamer

Часто ампутація стає непоправним ударом як фізичному так і ментальному здоров'ю учасників бойових дій, проте Аарон показав з якого він тіста та подолав ці труднощі й продовжує залишатися активним, спортивним мужчиною, прекрасним татом та вмілим геймером.

Саме за останнє чоловік здобув справжню відомість в мережі, зокрема на розважальному порталі Reddit. Кліпи з його грою вразили сотні тисяч геймерів з усього світу, адже попри серйозну фізичну ваду, Аарон демонструє пристойну гру в практично будь-якому змагальному шутері, що безумовно варто поваги.

Перемога Аарона в Apex Legends



Overwatch, Call of Duty, Apex Legends, Destiny, Titanfall 2 – у всіх цих іграх Соутарт може похвастатися неймовірними хайлайтами.

Майстерна гра геймера у Call of Duty



До того ж для гри в шутери, aaron1handedgamer використовує стандартний геймпад від Xbox One, з яким майстерно порається однією рукою. Не зовсім зрозуміло, чому геймер вибрав саме стандартний джойстик, а не Xbox Adaptive Controller, створений спеціально для людей з обмеженими можливостями, мабуть, це справа принципу ветерана з залізною волею.

Сам геймер заявляє, що хоч він і втратив руку, проте не втратив любові до відеоігор і життя в цілому. Мета Аарона – надихати та смішити людей і він її блискуче виконує. Чоловікові не відмовиш в самоіронії та почутті гумору, варто хоча б раз побачити як малює на місці шрамів від ампутації всілякі "тупі" обличчя і використовує їх як свого роду ляльки вентрилокіста.

Тож, попри жахливу травму Аарон Соутарт не лише знайшов у собі сили жити й радіти кожному дню, а й вкрав серця геймерської спільноти. "Ніколи не втрачай надії, ніколи не відступай, ніколи не здавайся! Живи без страху!", – саме ці слова чоловік зробив своїм кредо та слідує йому кожного нового дня, як у відеоіграх так і у реальному житті.