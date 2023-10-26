Гравці Starfield продовжують дивувати творчими здібностями, створюючи неймовірні зорельоти у космічній RPG від Bethesda.

Цікаво Географія геймера: з яких країн походять культові відеоігри

"Вдова" – зоряний корабель авторства користувача Reddit під ніком Slippytoe неабияк вразив шанувальників популярної гри.

З прискіпливою увагою до деталей, судно відтворює відомий червоно-чорний вид павуків у масштабній космічній RPG.

Майстерність виконання зорельота вражає і на деяких скриншотах "Вдова" виглядає так органічно, ніби була додана в гру самими розробниками.

Фото з Reddit

Щоправда, у коментарях до публікації, геймери дещо розійшлися в думках щодо схожості "Вдови" до павука з реального світу.

Дехто, наприклад, порівняв дизайн Slippytoe із Женцями з культової серії Mass Effect, а інші вказували, що корабель також має певну подібність з кліщем.

Фото з Reddit

Так чи інакше, у Starfield гравці мають практично необмежену свободу вибору суден різного розміру та функціональності, а можливість вдосконалювати та налаштовувати їх під себе дозволяє створювати унікальні та дивовижні конструкції, які ще довго дивуватимуть геймерську спільноту.