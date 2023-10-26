Гравець Starfield збудував дивовижний зореліт у формі чорної вдови: цікаві фото
Джерело:Reddit
Шанувальник Starfield використав творчі можливості гри Bethesda аби збудувати неймовірний корабель у формі гігантського та смертоносного павука. Дивовижні фото – у матеріалі.
Гравці Starfield продовжують дивувати творчими здібностями, створюючи неймовірні зорельоти у космічній RPG від Bethesda.
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"Вдова" – зоряний корабель авторства користувача Reddit під ніком Slippytoe неабияк вразив шанувальників популярної гри.
З прискіпливою увагою до деталей, судно відтворює відомий червоно-чорний вид павуків у масштабній космічній RPG.
Майстерність виконання зорельота вражає і на деяких скриншотах "Вдова" виглядає так органічно, ніби була додана в гру самими розробниками.
Фото з Reddit
Щоправда, у коментарях до публікації, геймери дещо розійшлися в думках щодо схожості "Вдови" до павука з реального світу.
Дехто, наприклад, порівняв дизайн Slippytoe із Женцями з культової серії Mass Effect, а інші вказували, що корабель також має певну подібність з кліщем.
Фото з Reddit
Так чи інакше, у Starfield гравці мають практично необмежену свободу вибору суден різного розміру та функціональності, а можливість вдосконалювати та налаштовувати їх під себе дозволяє створювати унікальні та дивовижні конструкції, які ще довго дивуватимуть геймерську спільноту.