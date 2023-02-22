Тому користувачі активно встановлюють модифікації, які покращують візуальні аспекти гри. Та деякі геймери використовують модифікації буквально тисячами.

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Неймовірна графіка Skyrim

Правильна добірка модів справді здатна поставити Skyrim в один ряд з сучасними іграми. Блогер вирішив продемонструвати, який вигляд матиме культова екшен-RPG з 1 800 модифікаціями.

Значна частина модів присвячена поліпшенню текстур. Всі поверхні й об'єкти стали відображатися в підвищеній роздільній здатності. Деталізація теж зросла, що особливо помітно при вивченні будівель.

Сучасна графіка в Skyrim: дивіться відео

Модифікації також підтягнули рослинність, зробивши її більш густою і реалістичною. Позитивні зміни помітні і в освітленні з тінями, які пом'якшили загальну картинку. Персонажі обзавелися плавними анімаціями, а візуальні ефекти тепер менше не ріжуть очі.