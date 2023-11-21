Гравець Cyberpunk 2077 знайшов у грі дотепне посилання на культовий момент з GTA San Andreas

Граючи у Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, уважний геймер натрапив на добряче приховану великодку, яка посилається на один з найвідоміших моментів із GTA: San Andreas. Подробиці – у матеріалі.

Виявляється Cyberpunk 2077: Phantom Liberty має добре приховане посилання на культовий момент з GTA San Andreas.

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У одній зі сцен доповнення "Ілюзія Свободи", V дзвонить персонажеві Ідріса Ельби – Соломону Ріду через старий стаціонарний телефон, розташований у занедбаному ресторані.

Хоча цей сегмент триває лише кілька секунд, користувач Reddit Hykr помітив, що на самому телефоні розробники залишили кмітливу великодку, яка відсилає гравця до GTA San Andreas.

Мова про славнозвісне замовлення Біг Смоука, яке й написано на корпусі пристрою.

Фото з Reddit

Оригінальна репліка, яка починається з того, що Біг Смоук замовляє у ресторані "two number 9", вже довгий час вважається одним з найвідоміших ігрових мемів.

Відома сцена: дивитися відео

Наявність такого добре прихованого секрету, підкреслює дивовижну увагу до деталей, яку розробники з CD Projekt Red приділили єдиному доповненню для Cyberpunk 2077.