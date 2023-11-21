Оказывается Cyberpunk 2077: Phantom Liberty имеет хорошо скрытую отсылку на культовый момент из GTA San Andreas.

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В одной из сцен дополнения "Иллюзия Свободы", V звонит персонажу Идриса Эльбы – Соломону Риду через старый стационарный телефон, расположенный в заброшенном ресторане.

Хотя этот сегмент длится всего несколько секунд, пользователь Reddit Hykr заметил, что на самом телефоне разработчики оставили остроумную пасхалку, отсылающую игрока в GTA San Andreas.

Речь о знаменитом заказе Биг Смоука, который и написан на корпусе устройства.

Фото с Reddit

Оригинальная реплика, начинающаяся с того, что Биг Смоук заказывает в ресторане "two number 9", уже долгое время считается одним из самых известных игровых мемов.

Известная сцена: смотреть видео

Наличие такого хорошо скрытого секрета подчеркивает удивительное внимание к деталям, которое разработчики из CD Projekt Red уделили единственному дополнению для Cyberpunk 2077.