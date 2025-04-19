Геймер знайшов скриншоти зі скасованої гри Mario Smash – світ не бачив їх 30 років

Шанувальник компанії Nintendo виявив неопубліковані скриншоти зі скасованої відеогри Mario Smash для портативної консолі Virtual Boy. Їх ніхто не бачив довгих 30 років.

Mario може похвалитися величезною бібліотекою відеоігор в яких він з'являвся, а скільки ще проєктів було скасовано з тих чи інших причин, страшно навіть уявити, інформує 24 Канал.

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Перша поява скриншотів за 30 років

Консоль Virtual Boy стала відвертим провалом для Nintendo, а її продаж тривав лише п'ять місяців у Японії та приблизно рік у США, в той час, як у Європі його навіть не розпочинали.

Через такий короткий "життєвий цикл", чимало проєктів для платформи так і не побачили світ. Як от спін-офф до пригод відомого водопровідника Маріо, що лише кілька разів згадувався у рекламних матеріалах та роками був відомий фанатам Nintendo під кодовою назвою "VB Mario Land".

Поки відомий стример бив світові рекорди у Super Mario 64, інший фанат франшизи та користувач соцмережі Bluesky під ніком Rabidrodent копався в старих мультимедійних бібліотеках AOL та виявив безліч цікавих речей, як от старі шпалери, скриншоти та рекламні матеріали до різноманітних проєктів.

Серед всього масиву даних знайшлися й напрочуд якісні скриншоти до скасованої відеогри.

️Perhaps the best part of this directory is the screenshots for "Mario Smash", the cancelled Mario game for Virtual Boy. These are VERY high quality and high resolution. The pixels are clean enough, someone could accurately recreate them all in pixel art with some patience.



[image or embed] — rabidrodent (@rabidrodent.bsky.social) 12 квітня 2025 р. о 18:32

Ці зображення понад 30 років припадали віртуальним пилом, а тепер кожен фанат імпозантного італійця має змогу на них поглянути.

Що ще цікавіше, так це те, що під час завантаження на сайт скриншоти були позначені розробниками як "Mario Smash", що видає нам остаточну назву скасованої забавки.