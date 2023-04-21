Багато дітей, які виросли в 1990-х роках, будуть мати приємні спогади про оригінальні Pokemon Red і Pokemon Blue. Ігри були випущені на Nintendo Game Boy в Японії ще в 1996 році.

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Pokemon Red і Pokemon Blue в HD-якості

Pokemon Red і Pokemon Blue вважаються одними з найкращих ігор, випущених для Game Boy і Game Boy Color. При цьому дехто зайшов так далеко, щоб віднести їх до найкращих ігор усіх часів.

Вони також є одними з найбільш продаваних за весь час, маючи понад 47,5 мільйона проданих одиниць загалом червоної, синьої, зеленої та жовтої версій.

Ці класичні ігри мали величезний вплив на Nintendo, ігри та культуру загалом. Пізніше Nintendo перевипустила обидві ігри для віртуальної консолі 3DS, завдяки чому їх можна було грати на Wii та Wii U.

Однак видавець ще не випустив порт Switch для Pokemon Red і Blue, тож офіційний ремейк виглядає малоймовірним. Та це не завадило шанувальнику уявити, який вигляд ці ігри матимуть у сучасному 2,5D-піксельному мистецтві.

Pokemon Blue в HD-якості: дивіться відео

Персонажі, дерева та деякі інші об'єкти пейзажу отримали форму дуже деталізованих піксельних спрайтів. Тим часом будівлі та скелі моделюються в 3D з плоскими, але детальними текстурами, що робить їх схожими на картонні конструкції.

Pokemon Red в HD-якості: дивіться відео