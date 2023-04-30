Fallout 4 має тисячі деталей, прихованих у кожному кутку, але не всі вони мають такий темний підтекст, як це несподіване відкриття.

Читайте також PIN-UP Foundation запустив гуманітарний проєкт LINE-UP для швидкої допомоги українцям

Жахливе відкриття у Fallout 4

Ігри Bethesda завжди були відомі своїм неймовірним оповіданням у світі, що виходить за межі просто гри. Студія стала справжнім майстром створення різноманітних цікавих мікроісторій.

Нещодавно один з гравців зробив доволі моторошне відкриття під час проходження бонусу "Обійми коханця". Геймер знайшов, здається, скелет немовляти.

Єдине, що виникають питання до розміру черепа. Схоже він належить дорослій людині. Натомість решта кісток абсолютно дитячі.

Деякі геймери допускають, що таке відкриття може бути пов'язане з модом Fallout 4, в якому щось пішло не так. Так само наразі невідомо, чи є в цій будівлі ще якісь схожі моторошні відкриття.