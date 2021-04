Містичні руни Одіна: геймери намагаються розгадати цікаву загадку з Assassin's Creed Valhalla

Геймери вже змогли розгадати чималу кількість загадок із відеогри Assassin's Creed Valhalla. Щоправда, містичні руни Одіна стали справжньою перешкодою для фанатів різноманітних таємниць.

Відеогра Assassin's Creed Valhalla вийшла ще у листопаді 2020 року, а геймери відшукали вже немалу кількість секретів у цій грі. Наприклад, ми вже розповідали вам про легендарний лук цивілізації Ісу, який змогли знайти лише через два місяці після виходу гри. Геймери влаштували справжнє детективне розслідування, а розгадку потрібно було шукати навіть не у самій грі.

Здається, цього разу все складніше, бо гравці знайшли перші руни Одіна одразу після релізу гри, але майже за 6 місяців не змогли розібратися з призначенням цього елементу гри. Чимало геймерів відзначало, що шукачі даремно намагаються щось знайти, а ці руни проста прикраса. Щоправда, колишній наративний директор Ubisoft Дарбі Макдевітт у своєму твітері нещодавно відзначив, що це дійсно загадка, яку вони додали у гру.

Фанати знайшли подібні незрозумілі руни у 6 місцях на мапі. З місцезнаходженням всіх рун можна ознайомитися за цим посиланням. Геймери вже тривалий час намагаються знайти розгадку, але поки назбиралася лише чимала кількість теорій. Деякі фанати зазначали, що руни мають ісландське походження, тому, можливо, представники саме цього народу з'являться у майбутніх DLC. Хоча є й шанувальники, які впевнені, що їх має бути 9, бо це сакральне число для скандинавської міфології.

Деякі геймери намагаються з'єднувати ці точки на мапі, щоб знайти якесь важливе місце, щоправда, без особливих успіхів. Цікаве припущення є у блогера jayvee, який зазначив, що це можуть бути ілюзії, які потрібно розсіяти невідомим поки предметом. Також популярними є теорії про те, що має бути якесь спеціальне завдання. У ході якого геймери якось активують ці руни (аналогічно до місії "Сліпий король" з Assassin's Creed Odyssey).

Також Дарбі відзначив, що шанувальникам потрібно набратися поки терпіння. Можливо, він натякає на те, що руни пов'язані з додатковим контентом для гри Assassin's Creed Valhalla, а може, навпаки, одна з теорій сподобалася йому і вона близька до істини.

