Хоча розробники Resident Evil 4 Remake шанобливо ставляться до оригіналу, геймери не могли не помітити, що один з найколоритніших персонажів гри зазнав суттєвих змін і тепер нагадує колишню прем'єр-міністерку Великобританії.

Важливо PIN-UP Foundation придбав два генератори для котелень Харкова

Шанувальники RE помітили, що Рамон Салазар – восьмий хранитель замку та антагоніст гри, суттєво змінився з часів оригіналу.

Посудіть самі, у проєкті 2005 року він виглядав як підліток, а ось у ремейку вже більше скидається на старця.

Салазар в оригіналі / Фото зі Steam

Однак це ще не все. Окрім такого стрибка у віці, модель Салазара з майбутньої гри сильно нагадала користувачам мережі "залізну леді" – легендарну британську політикиню Маргарет Тетчер.

Тетчер та Салазар з ремейку / Фото з E! Online та YouTube

Подібність дійсно важко поставити під сумнів.

Хоча Рамон Салазар не був найважчим босом в оригінальній RE 4, він, безумовно запам'ятався гравцям своїм сповненим сарказму діалогом з Леоном Кеннеді, який лише додав персонажеві привабливості.

Порівняння сцен у RE 4 та ремейку: відео

Судячи з наявних кадрів, динаміка між персонажами залишиться незмінною, навіть якщо Салазар тепер візуально дещо схожий на покійну Тетчер.

Нагадаємо, Resident Evil 4 Remake вийде 24 березня для ПК, PS4, PS5 і Xbox Series X/S.