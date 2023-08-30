Геймери створили в Minecraft справжню піратську бухту: фото роботи

Двоє геймерів створили дивовижну схованку в хардкорній версії світу Minecraft. Як джерело натхнення вони використали тематику піратської бухти.

Режим "Хардкор" у Minecraft є складним місцем для виживання. Тож цілком зрозуміло, чому ці геймери вирішили грати разом, будуючи свою базу, яка буде схованкою від небезпечних ворогів у світі гри.

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Піратська бухта в Minecraft

Попри те, що багато гравців вважають за краще дотримуватися особливостей пісочниці в грі, є ті, кому дуже подобаються виклики виживання в хардкорному режимі Minecraft.

З огляду на те, що гра закінчується, коли персонаж гравця гине, багато шанувальників і навіть стрімери хочуть побачити, як довго вони зможуть пережити небезпеки такого складного режиму.

Тепер один з геймерів показав справжню піратську бухту, яку він побудував разом зі своїм другом для того, щоб мати можливість вижити в складному режимі Minecraft.

Геймери знайшли ідеальне місце, врахувавши, що до печери, в якій вони й збудували свою бухту, можна потрапити лише по воді. На фото помітні цікаві деталі бухти: невеликий вхід у печеру, унікальний рослинний світ під землею та корали під водою.