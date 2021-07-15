Геймери висміяли Cyberpunk 2077, перетворивши інфографіку розробників на популярний мем

Доки розробники з CD Projekt працюють над покращенням скандальної гри, піар-відділ лише підливає масла в вогонь своєю постійною рубрикою "цифра дня", а геймери своєю чергою перетворили її в мем, що висміює проєкт. Подробиці у матеріалі.

У той час як команда розробників працює над виправленням і поліпшенням Cyberpunk 2077, піар-службі просто нічим заповнити інформаційний вакуум в соцмережах проєкту. Саме тому частими публікаціями на його сторінках стали інфографіки, що демонструють різноманітні показники та досягнення користувачів. Наприклад, скільки жителів Найт-Сіті сумарно винищили геймери, скільки грошей гравці повернули "ріперу" Віктору і тому подібне.

Хоч хтось це зробив Блогер "врятував" Cyberpunk 2077, встановивши понад 100 модифікацій: відео

На фоні відсутності інформації про вихід майбутніх DLC, які до того ж вже затримуються, та незрозумілу "дорожню мапу" майбутніх оновлень проєкту, доволі оптимістична інфографіка розпочала просто таки дратувати деяких геймерів, адже здається їм свого роду знущанням.

Приклад інфографіки про подолання гравцями 13 000 000 000 ворогів

Отож, через те, що фанатській спільноті ввірвався терпець, новим трендом на популярному розважальному порталі Reddit стало створення пародійних інфографік, що висміюють різного роду обіцянки, дані розробниками і дотепер не виконані, невиправлені проблеми та вирізаний контент.

0.00% гравців скористалися послугами метро / зображення з Reddit

0 мільйонів витрачено на кастомізацію та тюнінг автівок / зображення з Reddit

НУЛЬ куль витрачено на стрільбу із машини у відкритому світі / зображення з Reddit

0 євродоларів витрачено на облаштування апартаментів / зображення з Reddit

НУЛЬ вбивств за допомогою лазіння по стінах / зображення з Reddit

Офіцерів поліції 7 300 000 разів телепортувало за спини гравців / зображення з Reddit

Понад 25 характеристик прокачки на які всім начхати / зображення з Reddit

Гравці змінювали вигляд головного героя протягом гри 0 разів / зображення з Reddit

Схоже на те, що чим довше CD Projekt тягнутимуть з коментарями на рахунок поточного статусу роботи над грою та оголошенням подальших своїх планів, тим більшим ставатиме невдоволення гравців, тому, на місці розробників, ми б не тримали шанувальників у невіданні надто довго, адже вони ризикують втратити і без того поріділу армію прихильників.