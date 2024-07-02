Відомо скільки грошей користувачі Steam витратили на ігри в які так і не зіграли – сума вражає

У мережі з'явилася інформація про суму коштів, які користувачі платформи Steam витратили на відеоігри, які потому жодного разу не запустили.

Кожному геймеру знайоме це прикре відчуття фрустрації, коли відеоігор у твоїй бібліотеці значно більше, аніж часу аби в них грати.

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Скільки вартують усі ігри в Steam, які не запустили жодного разу

Портал PCGamesN провів цікаве дослідження завдяки Steam ID Finder – сайту, який відстежує дані загальнодоступних облікових записів Steam. На ньому можна дізнатися таку цікаву інформацію, як загальна кількість зіграних годин, кількість ігор у власності та інше.

Хоча лише близько 10%, що становить приблизно 73 мільйони акаунтів Steam – публічні, отримані дані показують, що усі вони разом володіють іграми, у які не грали жодного разу, на суму близьку до 1,9 мільярда доларів.

Екстраполювавши це на загальну кількість усіх користувачів платформи Valve, маємо число більше у десять разів – 19 мільярдів доларів, що більше, ніж ВНП чималої кількості країн.

Цікаво, що це дослідження не враховує усі незавершені ігри, адже їх число, ймовірно, ще масштабніше.