Знижки
Деякі з цих ігор ми вже бачили на розпродажах неодноразово. Наприклад, перший Frostpunk можна забрати за 60 гривень, Civilization VI коштує 26 гривень, Batman: Arkham Knight – 27 гривень, а третій "Відьмак" – 72. Всі ці проєкти мають чудові відгуки, тож якщо ви чомусь іще в них не пограли, саме час ознайомитися з їхніми різноманітними всесвітами.
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- Якщо ви чекали знижок на найкращу гру 2023 року, то поспішіть забрати Baldur's Gate 3. Хоча вона не коштує так дешево, як ті, що ми згадали вище, однак зараз її можна купити за 719 гривень замість 899 гривень.
- Cyberpunk 2077 скинула в ціні з 1099 до 549 гривень. Пригодницький бойовик з відкритим світом занурює нас у світ майбутнього, пропонуючи неймовірно багато можливостей.
- Неймовірно крута Kingdom Come: Deliverance зараз доступна за 159 гривень, а не 799 гривень. Сюжетна рольова гра з відкритим світом занурює в епічну пригоду на території Священної Римської імперії. Помстіться за смерть своїх батьків, б’ючись із військом загарбників, та виконуйте завдання, які впливають на розвиток ігрових подій. Проєкт робить ставку на максимальний реалізм у битвах, рухах героїв, бойовій системі, оточенні та іншому.
- Red Dead Redemption 2, ще одна дуже пропрацьована й цікава гра, коштуватиме вам 296 гривень замість 899 гривень, даючи знижку в 67%.
- І нарешті знову на знижках Manor Lords, гра з дочасним доступом, яка отримала дуже схвальні відгуки вже на етапі тестування. Її варто купити хоча б тому, що вже на цій стадії розробки гра має українську локалізацію. Вона пропонує містобудівну стратегію, яка робить нахил до реалізму. Вам випала нагода керувати поселенням, будуючи його з нуля, нарощувати кількість населення, воювати з сусідами з землі, торгувати, боротися з викликами природи та інше. Коштує 449 гривень замість 599.