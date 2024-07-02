Скидки действуют на такие игры

Некоторые из этих игр мы уже видели на распродажах неоднократно. Например, первый Frostpunk можно забрать за 60 гривен, Civilization VI стоит 26 гривен, Batman: Arkham Knight – 27 гривен, а третий "Ведьмак" – 72. Все эти проекты имеют отличные отзывы, поэтому если вы почему-то еще в них не поиграли, самое время ознакомиться с их разнообразными вселенными.

Смотрите также Темная сторона гейминга: 5 самых жестоких видеоигр в индустрии