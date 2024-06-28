Частенько говорят, что видеоигры порождают жесткость, но все мы знаем, что это лишь миф. Правда, существует несколько видеоигр, которые действительно показывают такое, от чего кровь стынет в жилах.

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О 5 самых жестоких видеоиграх в индустрии, расскажет Games 24.

Mortal Kombat

Начнем с наиболее известной видеоигры, без которой этот список был бы невозможен.

Почему? Потому что, что именно жестокие, кровавые поединки и расправы над оппонентом – фаталити и бруталити, являются главными "фишками" серии файтингов от NeatherRealm.

Жестокое бруталити с MK 1 – смотреть видео

Несмотря на многочисленные попытки цензуры с момента релиза первой игры в 1992 году, каждая часть Mortal Kombat обеспечивает геймерам то, что они от нее ожидают – кровь и зрелища.

DOOM

Еще одна известная франшиза, появление которой в нашем перечне вполне очевидно.

Но Думгай все еще не самый жестокий главный герой / Фото id Software

Хотя в шутерах серии, игрок расправляется с пришельцами и другими странными созданиями – когда конечности оппонентов летают по всему уровню, а в одной из частей серии буквально есть уровень под названием Blood Bath (кровавая ванна), то жестокость трудно отрицать.

The Punisher

Если в DOOM игрок совершает кровавую расправу над какими-то вымышленными существами, то уже в The Punisher 2005 года выпуска оппонентами становятся обычные человеческие бандиты.

Играя за героя Marvel Фрэнка Касла, геймеру придется пытать виртуальных оппонентов ради получения информации. А способов и вариантов для этого дела игра предлагает более чем достаточно.

Самые кровавые расправы в игре – смотреть видео

Такой элемент игрового процесса вызвал просто адские споры и привел к тому, что игра была цензурирована в ряде стран (в частности Германии и Австралии) чтобы ее вообще можно было там выпустить.

Postal

Если вы думаете, что предыдущая игра списка была жестокой, то как вам возможность надеть кота на штурмовую винтовку вместо глушителя?

И это лишь "цветочки" на фоне всего остального, что можно делать в игре / Фото Running with Scissors, Inc

Любая игра серии Postal – это не только сатира на американское общество, но и чертовски жестокий проект, который настолько балансирует на грани дозволенного – насколько это вообще возможно.

Игры франшизы не просто цензурированы, а были запрещены к продаже в Австралии, Новой Зеландии, Швеции, Малайзии и Германии.

Manhunt

Однако лидер всех топов кровавости и жестокости это, конечно, проект 2003 года от студии Rockstar.

Иначе не могло и быть, ведь Manhunt дает игроку контроль над Джеймсом Эрл Кэшем – заключенным, приговоренным к смертной казни, которому приходится идти на все, чтобы покинуть тюрьму.

Игровой процесс в основном состоит из того, что Кэшу приходится подкрадываться к другим бандитам и жестоко убивать их с помощью подручных средств: от бейсбольных бит до пластиковых пакетов.

Лучше не смотреть такое перед сном – посмотрите видео

Из-за чрезмерной жестокости ряд стран ограничили продажу, а Ирландия, Канада, Австралия и Новая Зеландия и вовсе запретили игру.

Со временем к ним присоединилась и Великобритания, где несмотря на отсутствие официального запрета от властей, сами розничные торговцы отказались продавать Manhunt, после убийства 14-летнего парня, которое якобы было связано с этим проектом.