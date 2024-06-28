Частенько говорят, что видеоигры порождают жесткость, но все мы знаем, что это лишь миф. Правда, существует несколько видеоигр, которые действительно показывают такое, от чего кровь стынет в жилах.

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О 5 самых жестоких видеоиграх в индустрии, расскажет Games 24.

Mortal Kombat

Начнем с наиболее известной видеоигры, без которой этот список был бы невозможен.

Почему? Потому что, что именно жестокие, кровавые поединки и расправы над оппонентом – фаталити и бруталити, являются главными "фишками" серии файтингов от NeatherRealm.

Жестокое бруталити с MK 1 – смотреть видео

Несмотря на многочисленные попытки цензуры с момента релиза первой игры в 1992 году, каждая часть Mortal Kombat обеспечивает геймерам то, что они от нее ожидают – кровь и зрелища.

DOOM

Еще одна известная франшиза, появление которой в нашем перечне вполне очевидно.

Постер DOOM

Но Думгай все еще не самый жестокий главный герой / Фото id Software

Хотя в шутерах серии, игрок расправляется с пришельцами и другими странными созданиями – когда конечности оппонентов летают по всему уровню, а в одной из частей серии буквально есть уровень под названием Blood Bath (кровавая ванна), то жестокость трудно отрицать.

The Punisher

Если в DOOM игрок совершает кровавую расправу над какими-то вымышленными существами, то уже в The Punisher 2005 года выпуска оппонентами становятся обычные человеческие бандиты.

Играя за героя Marvel Фрэнка Касла, геймеру придется пытать виртуальных оппонентов ради получения информации. А способов и вариантов для этого дела игра предлагает более чем достаточно.

Самые кровавые расправы в игре – смотреть видео

Такой элемент игрового процесса вызвал просто адские споры и привел к тому, что игра была цензурирована в ряде стран (в частности Германии и Австралии) чтобы ее вообще можно было там выпустить.

Postal

Если вы думаете, что предыдущая игра списка была жестокой, то как вам возможность надеть кота на штурмовую винтовку вместо глушителя?

Postal переходила все рамки

И это лишь "цветочки" на фоне всего остального, что можно делать в игре / Фото Running with Scissors, Inc

Любая игра серии Postal – это не только сатира на американское общество, но и чертовски жестокий проект, который настолько балансирует на грани дозволенного – насколько это вообще возможно.

Игры франшизы не просто цензурированы, а были запрещены к продаже в Австралии, Новой Зеландии, Швеции, Малайзии и Германии.

Manhunt

Однако лидер всех топов кровавости и жестокости это, конечно, проект 2003 года от студии Rockstar.

Иначе не могло и быть, ведь Manhunt дает игроку контроль над Джеймсом Эрл Кэшем – заключенным, приговоренным к смертной казни, которому приходится идти на все, чтобы покинуть тюрьму.

Игровой процесс в основном состоит из того, что Кэшу приходится подкрадываться к другим бандитам и жестоко убивать их с помощью подручных средств: от бейсбольных бит до пластиковых пакетов.

Лучше не смотреть такое перед сном – посмотрите видео

Из-за чрезмерной жестокости ряд стран ограничили продажу, а Ирландия, Канада, Австралия и Новая Зеландия и вовсе запретили игру.

Со временем к ним присоединилась и Великобритания, где несмотря на отсутствие официального запрета от властей, сами розничные торговцы отказались продавать Manhunt, после убийства 14-летнего парня, которое якобы было связано с этим проектом.