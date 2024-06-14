Twitch давно стал неотъемлемой частью жизни геймеров, а стримеры и стримерши являются новой полноценной категорией звезд шоу-бизнеса. О 5 самых популярных и харизматичных англоязычных стримершах платформы от Amazon, расскажет Games 24.
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Мария Лопес – Chica
- Национальность: пуэрториканка
- Возраст: 30
- Подписчиков на Twitch: 2.4 миллиона
- Подписчиков в Instagram: 170 тысяч
Бывшая участница киберспортивной команды SoloMid "TSM" известна тем, что виртуозно играет в любой "батл-рояль" за что пользуется огромным уважением среди геймерского сообщества.
Несмотря на рождение в Пуэрто-Рико, Мария живет и работает в США, но на стримах с гордостью хвастается своим происхождением и свободно разговаривает на нескольких языках, хотя основным языком трансляций все же является английский.
Самый популярный клип Чики – смотреть видео
Чика ярко выделяется среди других девушек в списке как раз благодаря своей страсти к видеоиграм и желанию побеждать, что она, собственно, часто и делает в Fortnite.
Лили Ки – LilyPichu
- Национальность: кореянка
- Возраст: 32
- Подписчиков на Twitch: 2.4 миллиона
- Подписчиков в Instagram: 1.1 миллион
Ворвавшись в индустрию развлечений 10 лет назад с шуточной песней под названием "I'll Quit LoL", Лили надолго закрепилась в топах самых популярных геймерш в мире.
Песня, подарившая девушке популярность – посмотрите видео
На своем Twitch-канале Лили чаще всего играет в ту же League of Legends, поет, проходит тесты, читает "фанфики" и занимается другой подобной активностью.
Кейтлин Белстен – Loserfruit
- Национальность: австралийка
- Возраст: 31
- Подписчиков на Twitch: 2.9 миллионов
- Подписчиков в Instagram: 1 миллион
"Ветеранка" индустрии была одной из первых стримерш на Twitch, которые преодолели рубеж в 1 миллион подписчиков. С тех пор это число только растет.
Зрители девушки отмечают, что больше всего их привлекает искренность и остроумие, а атмосферу чата характеризуют как "тусовку с друзьями". Специализацией контент-мейкерши преимущественно является Fortnite, хотя не обходит она и интересные новинки вроде Elden Ring или Call of Duty.
Кейтлин Сирагуза – Amouranth
- Национальность: американка
- Возраст: 30
- Подписчиков на Twitch: 6.3 миллиона
- Подписчиков в Instagram: 716 тысяч
Сирагузу трудно назвать геймершой, но бессмысленно спорить с тем, что она одна из самых популярных стримерш в мире.
Amouranth неоднократно тестировала границы дозволенного на Twitch – одеваясь для трансляций в само лишь бикини, проводя стримы с джакузи, разыгрывая свое нижнее белье за донат и создавая еще много не менее "интересного" контента.
Типичный поток Amouranth – смотреть ролик
Если же Амурант и играет в видеоигры, то обычно это что-то, что требует много физической активности, например Just Dance 2, который дает зрителям девушки то, за чем они и приходят на ее прямые эфиры.
Имане Анис – Pokimane
- Национальность: марокканка / канадка
- Возраст: 28
- Подписчиков на Twitch: 9.3 миллиона
- Подписчиков в Instagram: 5.8 миллиона
Лицо и "совесть" женского Twitch общества начала свой путь на платформе еще в 2013 году, и с первыми проявлениями популярности, покинула обучение в области химической инженерии, чтобы стать "фултайм" стримершей.
Своих подписчиков Поки заработала играя преимущественно в такие популярные видеоигры как League of Legends и Fortnite. Причастной девушка была и к расцвету Among Us, в которую постоянно играла со своей компанией друзей-стримеров.
Трейлер канала девушки – смотреть видео
Сейчас Pokimane стримит несколько реже, ведь давно переросла рамки платформы и стала настоящей "инфлюенсеркой", но когда все же запускает трансляции на Twitch, то преимущественно смотрит различные видео или играет в Valorant.