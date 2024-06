Twitch давно стал неотъемлемой частью жизни геймеров, а стримеры и стримерши являются новой полноценной категорией звезд шоу-бизнеса. О 5 самых популярных и харизматичных англоязычных стримершах платформы от Amazon, расскажет Games 24.

Мария Лопес – Chica

Национальность: пуэрториканка

пуэрториканка Возраст: 30

30 Подписчиков на Twitch: 2.4 миллиона

2.4 миллиона Подписчиков в Instagram: 170 тысяч

Бывшая участница киберспортивной команды SoloMid "TSM" известна тем, что виртуозно играет в любой "батл-рояль" за что пользуется огромным уважением среди геймерского сообщества.

Несмотря на рождение в Пуэрто-Рико, Мария живет и работает в США, но на стримах с гордостью хвастается своим происхождением и свободно разговаривает на нескольких языках, хотя основным языком трансляций все же является английский.

Самый популярный клип Чики – смотреть видео

Чика ярко выделяется среди других девушек в списке как раз благодаря своей страсти к видеоиграм и желанию побеждать, что она, собственно, часто и делает в Fortnite.

Лили Ки – LilyPichu

Национальность: кореянка

кореянка Возраст: 32

32 Подписчиков на Twitch: 2.4 миллиона

2.4 миллиона Подписчиков в Instagram: 1.1 миллион

Ворвавшись в индустрию развлечений 10 лет назад с шуточной песней под названием "I'll Quit LoL", Лили надолго закрепилась в топах самых популярных геймерш в мире.

Песня, подарившая девушке популярность – посмотрите видео

На своем Twitch-канале Лили чаще всего играет в ту же League of Legends, поет, проходит тесты, читает "фанфики" и занимается другой подобной активностью.

Кейтлин Белстен – Loserfruit

Национальность: австралийка

австралийка Возраст: 31

31 Подписчиков на Twitch: 2.9 миллионов

2.9 миллионов Подписчиков в Instagram: 1 миллион

"Ветеранка" индустрии была одной из первых стримерш на Twitch, которые преодолели рубеж в 1 миллион подписчиков. С тех пор это число только растет.

Зрители девушки отмечают, что больше всего их привлекает искренность и остроумие, а атмосферу чата характеризуют как "тусовку с друзьями". Специализацией контент-мейкерши преимущественно является Fortnite, хотя не обходит она и интересные новинки вроде Elden Ring или Call of Duty.

Кейтлин Сирагуза – Amouranth

Национальность: американка

американка Возраст: 30

30 Подписчиков на Twitch: 6.3 миллиона

6.3 миллиона Подписчиков в Instagram: 716 тысяч

Сирагузу трудно назвать геймершой, но бессмысленно спорить с тем, что она одна из самых популярных стримерш в мире.

Интересно! Пусть вас не вводит в заблуждение "низкое" число фолловеров девушки в Instagram. Это лишь из-за того, что ей приходилось неоднократно создавать новые профили, поскольку старые банили за слишком откровенные фото.

Amouranth неоднократно тестировала границы дозволенного на Twitch – одеваясь для трансляций в само лишь бикини, проводя стримы с джакузи, разыгрывая свое нижнее белье за донат и создавая еще много не менее "интересного" контента.

Типичный поток Amouranth – смотреть ролик

Если же Амурант и играет в видеоигры, то обычно это что-то, что требует много физической активности, например Just Dance 2, который дает зрителям девушки то, за чем они и приходят на ее прямые эфиры.

Имане Анис – Pokimane

Национальность: марокканка / канадка

марокканка канадка Возраст: 28

28 Подписчиков на Twitch: 9.3 миллиона

9.3 миллиона Подписчиков в Instagram: 5.8 миллиона

Лицо и "совесть" женского Twitch общества начала свой путь на платформе еще в 2013 году, и с первыми проявлениями популярности, покинула обучение в области химической инженерии, чтобы стать "фултайм" стримершей.

Своих подписчиков Поки заработала играя преимущественно в такие популярные видеоигры как League of Legends и Fortnite. Причастной девушка была и к расцвету Among Us, в которую постоянно играла со своей компанией друзей-стримеров.

Трейлер канала девушки – смотреть видео

Сейчас Pokimane стримит несколько реже, ведь давно переросла рамки платформы и стала настоящей "инфлюенсеркой", но когда все же запускает трансляции на Twitch, то преимущественно смотрит различные видео или играет в Valorant.