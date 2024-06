Twitch давно став невіднятною частиною життя геймерів, а стримери та стримерки є новою повноцінною категорією зірок шоубізнесу. Про 5 найпопулярніших та найхаризматичніших англомовних стримерок платформи від Amazon, розповість Games 24.

Марія Лопез – Chica

Національність: пуерториканка

пуерториканка Вік: 30

30 Підписників на Twitch: 2.4 мільйона

2.4 мільйона Підписників у Instagram: 170 тисяч

Колишня учасниця кіберспортивної команди SoloMid "TSM" відома тим, що віртуозно грає у будь-який "батл-рояль" за що користується величезною шаною серед геймерської спільноти.

Попри народження в Пуерто-Рико, Марія живе і працює в США, але на стримах з гордістю хизується своїм походженням та вільно розмовляє кількома мовами, хоча основною мовою трансляцій все ж є англійська.

Найпопулярніший кліп Чіки – дивитися відео

Чіка яскраво виділяється серед інших дівчат у списку якраз завдяки своїй пристрасті до відеоігор та бажанню перемагати, що вона, власне, часто і робить у Fortnite.

Лілі Кі – LilyPichu

Національність: кореянка

кореянка Вік: 32

32 Підписників на Twitch: 2.4 мільйона

2.4 мільйона Підписників у Instagram: 1.1 мільйона

Увірвавшись в індустрію розваг 10 років тому з жартівливою піснею під назвою "I'll Quit LoL", Лілі надовго закріпилася у топах найпопулярніших геймерок у світі.

Пісня, що подарувала дівчині популярність – перегляньте відео

На своєму Twitch-каналі Лілі найчастіше грає у ту ж League of Legends, співає, проходить тести, читає "фанфіки" та займається іншою подібною активністю.

Кейтлін Белстен – Loserfruit

Національність: австралійка

австралійка Вік: 31

31 Підписників на Twitch: 2.9 мільйона

2.9 мільйона Підписників у Instagram: 1 мільйон

"Ветеранка" індустрії була однією з перших стримерок на Twitch, які подолали рубіж у 1 мільйон підписників. Відтоді це число лише зростає.

Глядачі дівчини зазначають, що найбільше їх приваблює щирість та дотепність, а атмосферу чату характеризують як "тусовку з друзями". Спеціалізацією контент-мейкерки переважно є Fortnite, хоча не оминає вона і цікаві новинки як от Elden Ring чи Call of Duty.

Кейтлін Сірагуза – Amouranth

Національність: американка

американка Вік: 30

30 Підписників на Twitch: 6.3 мільйона

6.3 мільйона Підписників у Instagram: 716 тисяч

Сірагузу важко назвати геймеркою, але безглуздо сперечатися з тим, що вона одна з найпопулярніших стримерок у світі.

Цікаво! Нехай вас не вводить в оману "низьке" число фоловерів дівчини в Instagram. Це лише через те, що їй доводилося неодноразово створювати нові профілі, оскільки старі банили за занадто відверті фото.

Amouranth неодноразово тестувала кордони дозволеного на Twitch – одягаючись для трансляцій в саме лиш бікіні, проводячи стрими з джакузі, розігруючи своє спіднє за донат і створюючи ще багато не менш "цікавого" контенту.

Типовий потік Amouranth – дивитися ролик

Якщо ж Амурант і грає у відеоігри, то зазвичай це щось, що вимагає багато фізичної активності, як-от Just Dance 2, який дає глядачам дівчини те, за чим вони й приходять на її прямі ефіри.

Імане Аніс – Pokimane

Національність: марокканка / канадка

марокканка канадка Вік: 28

28 Підписників на Twitch: 9.3 мільйона

9.3 мільйона Підписників у Instagram: 5.8 мільйона

Обличчя та "совість" жіночого Twitch товариства почала свій шлях на платформі ще у 2013 році, і з першими проявами популярності, покинула навчання у галузі хімічної інженерії, щоб стати "фултайм" стримеркою.

Своїх підписників Покі заробила граючи переважно в такі популярні відеоігри як League of Legends та Fortnite. Причетною дівчина була й до розквіту Among Us, в яку постійно грала зі своєю компанією друзів-стрімерів.

Трейлер каналу дівчини – дивитися відео

Зараз Pokimane стримить дещо рідше, адже давно переросла рамки платформи та стала справжньою "інфлюенсеркою", але коли все ж запускає трансляції на Twitch, то переважно дивиться різноманітні відео чи грає у Valorant.