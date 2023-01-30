Історично серія Uncharted – одна з головних перлин консолей Sony, однак компанія Naughty Dog неодноразово заявляла, що після Thiefs End історія Натана Дрейка для них завершена, але чи так це насправді?

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Свіжий маркетинговий відеоролик, присвячений консолі PS5 змусив шанувальників пригод мисливця за скарбами серйозно над цим замислитись.

У статті, що описує це відео у блозі Sony сказано: "Цей новий ролик натякає на широту надзвичайних вражень, які відбуваються у всесвіті PS5 у стилі прямої трансляції з каналу новин. Подивіться, чи зможете ви помітити всі посилання на ігри".

Сам ролик собою нарізку фрагментів з відеоігор, що вже вийшли або реліз яких очікується в недалекому майбутньому, однак кілька кадрів не змогли віднести до жодного з таких проєктів.

Новий ролик PS5: відео

Мова йде про відрізок відео у якому зображена молода жінка з факелом у руках в печері, де вона здуває пил з чогось, що дуже нагадує стародавній артефакт.

Нерозпізнані кадри / скриншот з YouTube

Нерозпізнані кадри / скриншот з YouTube

Як відомо, Uncharted 4 закінчується тим, що донька Натана Дрейка та Олени Фішер – Кессі знаходить реліквії з пригод батьків, а Натан вирішує розповісти їй кілька історій про них.

Саме це надихнуло геймерів на скажену теорію, що нас очікує Uncharted 5 із Кессі у ролі головної героїні.

Кессі в Uncharted 4 / зображення Uncharted wiki

Хоча легенда Naughty Dog та один з батьків франшизи Ніл Дракман нещодавно заявив, що вони "залишили в минулому" Uncharted, це все ж не означає, що інша студія не може створити власну гру в цьому всесвіті.

До того ж так вже ставалося зі спін-офами та ремастерами, зокрема Uncharted: Golden Abyss від Bend Studio та Uncharted: The Nathan Drake Collection від Bluepoint Games.

Окрім того, торік деякі вакансії від Sony містили цікавий опис, який стверджував, що "нова внутрішня команда розробників Sony спільно з Naughty Dog розробляє гру на основі "улюбленої франшизи"".

Останнім аргументом є те, що Sony і раніше були помічені у використанні подібних натяків на майбутні проєкти.

Зокрема, у вересні 2021 року реклама PlayStation містила символ Resident Evil 4, а приблизно за дев'ять місяців після цього було анонсовано ремейк Resident Evil, отож у шанувальників Uncharted є серйозний привід надіятися на краще.