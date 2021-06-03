Геймери впізнали у "злитій" мапі GTA VI відоме реальне місто: фото

Шанувальники серії Grand Theft Auto будують шалені теорії про місце дії GTA VI, опираючись на нібито майбутню мапу проєкту, що потрапила в мережу. Детальніше у матеріалі.

Попри те, що Rockstar, вже традиційно, не бере участі в E3 чи інших літніх заходах, спільнота шанувальників Grand Theft Auto продовжує розважати себе самостійно та вигадувати різноманітні теорії. З постійними інсайдерськими повідомленнями про невпинну розробку GTA VI, геймерські фантазії не вщухають і ось чергова з них.

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У 2018 році в мережу потрапило кілька скриншотів на яких було зображено пару островів, розміщених у великій водоймі. На одному з зображень частину карти було показано детальніше, включно з містом, яке тоді геймери прийняли за Vice City. Решта карти виглядала так, ніби вона зроблена самими фанатами в MS Paint.

Мапа "злита" у 2018 році / зображення uagna.it

Ще через два роки "злили" окреме зображення, на якому один з островів, міг похвалитися новими деталями, що ще більше підсилило ажіотаж серед геймерів. Відтоді правдивість цих зображень залишається постійною темою спекуляцій.

Детальніша мапа одного з островів, що потрапила в мережу у 2020 році / зображення sportskeeda.com

Останньою неймовірною теорією, що базується на цих матеріалах, поділилися на порталі Reddit минулого тижня. Користувач, Boastful_Clown, порівняв скриншоти мапи від 2020 року із реальними знімками відомого міста та стверджує, що цей острів буде віртуальною версією Ріо-де-Жанейро у Grand Theft Auto. Свої здогадки геймер підкріпив, вказавши на певні ключові місця на скриншоті та карті бразильського мегаполіса.

Здогадки реддітора розпочинаються з місця, яке могло б бути віртуальним відбиттям знаменитої статуї Ісуса Христа-Спасителя в Ріо, з якої відкривається вид на місто. Інші пункти порівняння включають внутрішню лагуну Ріо-де-Жанейро, архіпелаг островів Кагаррас та аеропорт Сантос-Дюмон. Boastful_Clown стверджує, що існування цих видимих ​​орієнтирів на зображенні ймовірної мапи GTA VI означає, що Rockstar створює місто саме на базі Ріо-де-Жанейро.

Порівняння скриншоту та карти / зображення Reddit

Найбільшою проблемою теорії геймера залишається можливість того, що всі ці зображення сфабриковані. Можливо, художник, який створив фальшиві знімки, якраз і використовував Ріо-де-Жанейро як натхнення. Проте шанувальники GTA просто не можуть не запитати: "А якщо це правда?". Що ж, це теж цілком можливо, але і нам і фанатам ніяк цього не дізнатися, а отже залишається лише чекати, поки Rockstar офіційно анонсує Grand Theft Auto VI, але коли та як це буде, залишається найбільшою загадкою з усіх.