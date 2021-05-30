Мова йде про "тред" з порталу 4chan від 2016 року, де анонімний інсайдер поділився деталями про тоді ще не анонсовану Red Dead Redemption 2 і навіть показав карту її світу. У міру того, як самі Rockstar Games почали ділитися зі спільнотою інформацією про гру, "здогадки" інсайдера почали підтверджуватися одна за одною, що додає авторитетності й іншим його словам щодо GTA VI.

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Саме на це вказали користувачі Reddit, віднайшовши статтю про той трейд у блозі Тімоті МакДоувелла.

"Злита" мапа RDR 2 якою тоді поділився інсайдер / зображення timmcdowell91.medium.com

Отож, у тій же "вітці" обговорення 4chan, в якій користувачі отримали інформацію про RDR 2, що згодом підтвердилась, цей же анонім поділився подробицями і про Grand Theft Auto VI. За його словами, на той час гра вже два роки перебувала в стадії пре-продакшену. Події проєкту відбуватимуться в Вайс-Сіті та Кубі, проте не 80–их років, як стверджували деякі інші чутки.

Головними героями нової частини відомої франшизи стануть: жінка, що нагадує інсайдеру актрису Леслі Джонс, яка буде "ходити з кам'яним обличчям" і якій буде "плювати на все", а також чоловік мексиканського походження, який буде покликаний додати в гру долю комічності та гумору.

Акторка Леслі Джонс на прем'єрі фільму / зображення metronieuws.nl

Щодо сюжету, то даних було не надто багато. Відомо лише те, що жінка є "американським контактом" для протагоніста-чоловіка, який займається перевезенням наркотиків. Також, за словами інсайдера, за "настроєм" Grand Theft Auto VI буде наближена до Red Dead Redemption 2 і стане "найдорослішою" грою Rockstar Games в плані наративу та його тем.

На цю мить це всі дані, які вдалося зберегти з того треду, адже його "потерли", до того ж цілком можливо, що на вимогу самих Rockstar Games. Чи були слова інсайдера про Grand Theft Auto VI такими ж правдивими як його інформація про Red Dead Redemption 2, ми, швидше за все, дізнаємося ще не скоро.