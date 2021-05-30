Речь идет о "треде" с портала 4chan от 2016 года, где анонимный инсайдер поделился деталями о тогда еще не анонсированной Red Dead Redemption 2 и даже показал карту ее мира. По мере того, как сами Rockstar Games начали делиться с сообществом информацией об игре, "догадки" инсайдера начали подтверждаться одна за другой, что добавляет авторитетности и другим его словам про GTA VI.

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Именно на это указали пользователи Reddit, отыскав статью о том треде в блоге Тимоти МакДоувелла.

"Слитая" карта RDR 2 которой тогда поделился инсайдер / изображение timmcdowell91.medium.com

Итак, в той же "ветке" обсуждения на 4chan, в которой пользователи получили информацию о RDR 2, что впоследствии подтвердилась, это же аноним поделился подробностями и о Grand Theft Auto VI. По его словам, в то время игра уже два года находилась в стадии пре-продакшена. Местом событий проекта станут Вайс-Сити и Куба, однако не восьмидесятых годов, как утверждали некоторые другие слухи.

Главными героями новой части известной франшизы станут: женщина, напоминающая инсайдеру актрису Лесли Джонс, которая будет "ходить с каменным лицом" и ей будет "плевать на все", а также мужчина мексиканского происхождения, что будет призван добавить в игру толику комичности и юмора.

Актриса Лесли Джонс на премьере фильма / изображение metronieuws.nl​

Что касается сюжета, то данных о нем было не слишком много. Известно лишь то, что женщина является "американским контактом" для протагониста мужчины, занимающегося перевозкой наркотиков. Также, по словам инсайдера, по "настроению" Grand Theft Auto VI будет приближена к Red Dead Redemption 2 и станет "самой взрослой" игрой Rockstar Games в плане нарратива и его тем.

На данный момент это все данные, которые удалось сохранить из того треда, ведь его "потерли", к тому же вполне возможно, что по требованию самих Rockstar Games. К сожалению, были ли слова инсайдера о Grand Theft Auto VI такими же правдивыми как его информация о Red Dead Redemption 2, мы, скорее всего, узнаем еще не скоро.