З усього, що може запропонувати Call of Duty: Modern Warfare 2, шанувальників, здається, найбільше вразила надзвичайно реалістична версія Амстердама, яку можна побачити в одній з місій кампанії.

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Один із шанувальників серії, підписаний у твітері як Пак Шаал, виявив, що нова MW2 містить напрочуд точну та реалістичну версію столиці Нідерландів.

У відео, що його опублікував вражений геймер, відоме місто показано у всій своїй красі з туристами, що прогулюються вуличками, звуками міського життя, мокрою бруківкою та безтурботно красивою водою в знаменитих каналах.

Реалістичне освітлення лише доповнює загальне враження та робить так, що подекуди картинка навіть перехоплює подих.

Неймовірний Амстердам у Call of Duty: Modern Warfare 2: відео

Попри те, що Modern Warfare 2 містить чимало більш шанованих фанатами CoD мап, ця інтерпретація Амстердама в кампанії вже привернула увагу мільйонів геймерів, яким не терпиться власноруч прогулятися локацією.

Зауважте, для тих, хто попередньо замовив Call of Duty: Modern Warfare 2, кампанія доступна з 20 жовтня разом із деякими бонусами. Для всіх інших MW2 вийде 28 жовтня на PC, PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X|S.