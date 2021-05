Відеогра Returnal вийшла кілька тижні тому ексклюзивно для консолі PlayStation 5. Загалом гра отримала схвальні відгуки від критиків та геймерів, хоча ідеальним цей реліз важко назвати. Розробники зіштовхнулися з неприємними технічними недоліками та критикою системи збережень.

З багами та технічними проблемами розробники вже розібралися (патчі та оновлення), а от з питанням збережень все поки складніше. Щоправда, є такі гравці, які можуть спокійно обійтися навіть без такого класичної ігрової механіки. Йдеться про спідраннерів, які вже навчилися майже пролітати цю гру за вражаючий час.

Для початку варто відзначити, що відеогру Returnal проходять у середньому за 17 годин, щоправда, коли йдеться лише про основну історію. З додатковими завданнями проходження може затягнутися до 26 годин, а справжні колекціонери витрачають на цю гру аж 52 години.

Зрозуміло, що спідраннери здатні це зробити набагато швидше, щоправда, не за 5 хвилин же. Одразу варто відзначити, що у першій десятці зміни відбуваються часто, хоча лідер поки дуже впевнений. Річ у тім, що рекордсменом вважається гравець з нікнеймом MentalToast, який пройшов Returnal за 4 хвилини та 20 секунд (260 секунди). А наступними йдуть геймери, які навіть не змогли поки досягти показника у 4 хвилини та 50 секунд.

Напевно, вже зрозуміло, що спідраном цієї гри вважається не повноцінне її проходження. Ці геймери просто пробігають всі обов'язкові локації та вступають лише у фінальний поєдинок. Усі ці проходження відбуваються у категорії Any% NG+. Тобто проходження на будь-яку кількість відсотків у режимі New Game Plus, коли вже вбиті всі інші боси та відкриті всі апгрейди.

У своєму забігу MentalToast використовує реактивний ранець та постійно намагається скорочувати. Одразу зрозуміло, що свій маршрут він знає майже ідеально. Можливо, пройти гру можна навіть трохи швидше, бо головний герой витратив достатньо часу на фінальний поєдинок. Наостанок варто відзначити, що у такому швидкісному пробіганні гри змагається зараз чимало гравців, тому варто очікувати й на нові рекорди.

