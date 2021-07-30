Цього разу соцмережі розробників: геймери знайшли черговий натяк на місце дії GTA VI – фото

Шанувальники серії Grand Theft Auto продовжують шукати різноманітні натяки на нову частину. Цікаво, що цього разу їм вирішив допомогти один зі співробітників компанії Rockstar Games.

Остання частина в популярній серії Grand Theft Auto вийшла ще у 2013 році, а офіційної інформації про розробку наступної гри поки так й не з'являлося. Тому й не дивно, що деякі шанувальники вже почали помічати різноманітні натяки на шосту частину майже у всіх новинах про GTA. Щоправда, іноді вони знаходять подібні речі у дуже дивних місцях.

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Спершу варто відзначити, що за останній місяць з'явилося чимало неофіційної інформації про відеогру GTA VI. Щоправда, загалом всі ці чутки сходяться на тому, що події майбутньої гри мають розгорнутися на території міста Вайс-Сіті (аналог Маямі). Цікаво, що й нова інформація, яку відшукали фанати, пов'язана саме з цим вигаданим містом.

Цього разу шанувальники знайшли натяк на місце дії GTA VI в інстаграмі Тоні Мезонеса. Варто відзначити, що він працює в компанії Rockstar Games, а займається там саундтреками та музикою. Тоні опублікував фотографію Маямі, а також додав наступний підпис: "Хто сказав, що буде холодно?". Також цікаво, що цей напис зроблений рожевим кольором (як лого гри GTA: Vice City), а також він ще й відмітив Rockstar Games. Щоправда, згодом Тоні чомусь видалив цю світлину.

Зрозуміло, що все це не може бути простим співпадінням, хоча й навряд чи розробник у такий спосіб дійсно хотів допомогти геймерам. Дуже ймовірно, що він просто захотів потролити шанувальників серії, які вже тривалий час хочуть почути хоч якусь офіційну інформацію про шосту частину. А згодом він вирішив видалити цю світлину, бо сталося непередбачуване – ця інформація почала дуже швидко ширитися мережею. Щоправда, можливо, хтось з керівництва Rockstar Games попросив його це зробити, щоб зайвий раз не дратувати фанатів.

Фотографія, якою поділився Тоні Мезонес / Фото Reddit NeckSmooth