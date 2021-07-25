Чутки – це те, що неминуче чекає будь-який проєкт у якого є фанати, а у серії GTA їх просто безліч. Саме тому все нові й нові теорії та "зливи" повсякчас виринають на різноманітних форумах та розважальних порталах. Зокрема, останньою новинкою став скриншот, на якому нібито зображено ранню версію наступної гри франшизи.

Цікаво Створять власний парк розваг: у мережі з'явилися цікаві чутки про розробку GTA VI

Раніше на порталі Reddit публікували ймовірну карту GTA VI, проте на її рахунок думки користувачів суттєво розійшлися і багато геймерів стверджували, що вона занадто схожа на фейк. А от скриншот, що з'явився кілька днів тому навпаки більшості гравців здається неймовірно реалістичним і на це є одразу кілька причин.

На зображенні гравець пролітає над територією, що підозріло схожа на Vice City, до того ж контури побережжя, здається, ідеально відповідають контурам з карти, "злитої" раніше. Вершиною цих здогадок стало твердження про те, що позиція сонця ідентична реальному Маямі в цей час доби, а саме це американське місто і є прототипом віртуального Vice City.

Ймовірно скриншот із GTA VI / зображення з Reddit

Окрім цього, хмари, здається, зроблені за такою ж технологію як і у попередній грі студії – Red Dead Redemption 2. Мінімапа в лівому нижньому куті екрану за стилем нагадує свою "родичку" із ранньої версії вестерну, скриншоти якої також ще під час розробки потрапляли в мережу. І наостанок, будівлі виглядають так, наче їх змалювали з реальної місцевості, а деяким з них не вистачає текстур, що вказує на ранню стадію розробки.

Головним же доказом у правдивості цього "зливу", геймери називають те, що щоб створити настільки продуманий фейк, який би ще й підтверджував попередню інформацію, потрібно не просто сильно старатися, а бути прямо таки навіженим. З іншого боку, слід пам'ятати, що до релізу гри за різними оцінками ще як мінімум 2, а то і 3 роки, тому на цьому етапі усі чутки, що стосуються проєкту потрібно сприймати з максимальною долею скепсису.