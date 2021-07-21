Напевно, відеогру GTA VI вже можна назвати однією з найочікуваніших, хоча її навіть ще офіційно не анонсували. Щоправда, різноманітних інсайдерів останнє ніколи не зупиняло, тому у мережі час від часу з'являються "зливи" інформації про розробку нової частини у цій серії.

До теми В мережу потрапило відео ймовірної мапи із GTA VI: думки геймерів розділились

Нещодавно ми вже розповідали про подібні чутки, які з'явилися на одному з форумів. Нагадаємо, що один анонімний користувач поділився записом, на якому можна побачити ймовірну мапу з GTA VI. Якщо коротко, то цього разу геймерів знову можуть відправити на територію вигаданого міста Вайс-Сіті (аналог Маямі). Зрозуміло, що це все лише чутки, хоча подібна інформація продовжує з'являтися у мережі й зараз.

Наприклад, кілька днів тому анонімний користувач поділився цікавим зображенням на форумі 4chan. Він опублікував фото, на якому можна побачити мапу парку розваг з назвою "Fred's Fun World". Варто відзначити, що в іграх серії Grand Theft Auto компанія Fred's є пародією на Disney. Цей користувач також додав, що над цією картою працював його колишній сусід, який начебто якось був пов'язаний з розробкою відеоігор.

План парку розваг "Fred's Fun World" / Фото Reddit EvilAcr

Геймери одразу ж відзначили якість цієї роботи, а також думають, що над нею дійсно працював професіонал. Але найцікавіше, що на "злитій" загальній мапі користувачі знайшли місце, де знаходиться цей тематичний парк. Шанувальники відзначають, що локації майже ідентичні, а особливо це помітно, якщо спробувати порівняти контури водойм на цих картах.

Наостанок варто додати, що до подібної інформації майже завжди потрібно ставитися скептично. А особливо тоді, коли йдеться про відеогру GTA VI, яку "зливають" ледь не щотижня.

Парк розваг на загальній мапі / Фото Reddit eljalu