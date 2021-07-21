Наверное, видеоигру GTA VI уже можно назвать одной из самых ожидаемых, хотя ее даже еще официально не анонсировали. Правда, различных инсайдеров последнее никогда не останавливало, поэтому в сети время от времени появляются "сливы" информации о разработке новой части в этой серии.

К теме В сеть попало видео возможной карты GTA VI: мнения геймеров разделились

Недавно мы уже рассказывали о подобных слухах, которые появились на одном из форумов. Напомним, что один анонимный пользователь поделился записью, на которой можно увидеть возможную карту с GTA VI. Если вкратце, то в этот раз геймеров снова могут отправить на территорию вымышленного города Вайс-Сити (аналог Майами). Понятно, что это все только слухи, хотя подобная информация продолжает появляться в сети и сейчас.

Например, несколько дней назад анонимный пользователь поделился интересным изображением на форуме 4chan. Он опубликовал фото, на котором можно увидеть карту парка развлечений с названием "Fred's Fun World". Стоит отметить, что в играх серии Grand Theft Auto компания Fred's является пародией на Disney. Этот пользователь также добавил, что над этой картой работал его бывший сосед, который якобы как-то был связан с разработкой видеоигр.

План парка развлечений "Fred's Fun World" / Фото Reddit EvilAcr

Геймеры сразу же отметили качество этой работы, а также полагают, что над ней действительно работал профессионал. Но самое интересное, что на "слитой" общей карте пользователи нашли место, где находится этот тематический парк. Поклонники отмечают, что локации почти идентичны, а особенно это заметно, если попробовать сравнить контуры водоемов на этих картах.

Напоследок стоит добавить, что к подобной информации почти всегда нужно относиться скептически. А особенно, когда речь идет о видеоигре GTA VI, которую "сливают" чуть ли не каждую неделю.

Парк развлечений на общей карте / Фото Reddit eljalu