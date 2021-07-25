Слухи – это то, что неизбежно ожидает любой проект у которого есть фанаты, а у серии GTA их просто нереальное количество. Именно поэтому все новые и новые теории и "сливы" постоянно всплывают на различных форумах и развлекательных порталах. В частности, последней новинкой стал скриншот, на котором якобы изображена ранняя версия следующей игры франшизы.

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Ранее на портале Reddit публиковали возможную карту GTA VI, однако на ее счет мысли пользователей существенно разошлись и многие геймеры утверждали, что она слишком похожа на фейк. А вот скриншот, появившийся несколько дней назад напротив большинству игроков кажется невероятно реалистичным и на это есть сразу несколько причин.

На изображении игрок пролетает над территорией подозрительно похожей на Vice City, к тому же очертания побережья, кажется, идеально соответствуют контурам с карты "слитой" ранее. Вершиной этих догадок стало утверждение о том, что позиция солнца идентична реальному Майами в это время суток, а именно этот американский город и является прототипом виртуального Vice City.

Вероятно скриншот из GTA VI / изображение с Reddit

Кроме этого, облака, кажется, сделаны по такой же технологии, как и в предыдущей игре студии – Red Dead Redemption 2. Мини карта в левом нижнем углу экрана по стилю напоминает свою "родственницу" из ранней версии вестерна, скриншоты которой также еще во время разработки попадали в сеть. И напоследок, здания выглядят так, словно их срисовали с реальной местности, а некоторым из них не хватает текстур, что указывает на раннюю стадию разработки.

Главным же доказательством в правдивости этого "слива", геймеры называют то, что, чтобы создать настолько продуманный фейк, который бы еще и подтверждал предыдущую информацию, нужно не просто сильно стараться, а быть прямо-таки невменяемым. С другой стороны, следует помнить, что до релиза игры по разным оценкам еще как минимум 2, а то и 3 года, поэтому на этом этапе все слухи, касающиеся проекта нужно воспринимать с максимальной долей скепсиса.