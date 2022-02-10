Геймери знайшли найпотужнішу зброю у Dying Light 2: вона точно вас здивує

Зброя у відеоіграх буває настільки різною, що здається геймери вже готові до всього, проте розробникам із Techland все ж вдалося здивувати спільноту секретним екземпляром озброєння у Dying Light 2.

Усі люблять знаходити секрети, залишені розробниками у відеоіграх. Тому й не дивно, що нещодавній реліз студії Techland Dying Light 2: Stay Human містить цілу плеяду різноманітних "пасхалок", одна з яких дарує у розпорядження головного героя найпотужнішу зброю в грі.

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Якщо вам накажуть власноруч винищити просто нескінченні натовпи зомбі, то про яку зброю ви мріятимете? Мініган? Ракетниця? Чи може портативна гаубиця? Звісно, все це звучить непогано, але як на рахунок можливості знищувати ворогів просто порухом пальця?

Очевидно, саме так подумали польські розробники, адже наймогутніша зброя у Dying Light 2 – це вказівний палець головного героя.



Щоправда, для того, щоб перетворити його у смертоносне знаряддя хаосу, гравцям спершу необхідно знайти спеціальне креслення, проте не переймайтесь, адже у мережі вже є відео з детальним поясненням як і де його шукати.

Гайд зі знаходження секретної "кімнати розробника" у Dying Light 2

що подібна "зброя" є посиланням на один з попередніх проєктів студії Techland – вестерн Call of Juarez.

Попри технічні проблеми та очевидні мінуси, сиквел Dying Light можна назвати вдалим, адже якщо є гравці, які витрачають час, щоб знайти кожен секрет гри, значить усе було не дарма.

Dying Light 2: Stay Human доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 та Nintendo Switch.