Геймінг без світла: киянин розгорнув ігрову станцію у McDonald's

Через тривалі вимкнення світла в Києві мешканці шукають альтернативні способи заряджати ґаджети та проводити дозвілля. Одним із найпомітніших став випадок у McDonald’s, куди відвідувач приніс не просто смартфон, а цілий ігровий комп'ютер.

Як згодом з'ясувалося, геймером виявився військовослужбовець, який вирішив скористатися вільним часом і доступом до мережі в закладі, розповідає dev.ua.

Як лейтенант ЗСУ налаштував геймерське місце посеред ресторану?

Чоловіком, який привернув увагу соцмереж, став Антон Шевельов, лейтенант ЗСУ. Він приїхав до столиці на кілька днів для оформлення переведення до іншого штурмового батальйону. Оселившись у шістнадцятиповерхівці без електрики, води та працюючого ліфта, Антон вирішив не марнувати вільні години.

Його ігровий моноблок випадково опинився в багажнику авто, тож він приніс його до закладу на проспекті Миколи Бажана, що розташований між станціями метро "Славутич" та "Осокорки".



Комп'ютер Антона / Фото dev.ua

Це повноцінна система, де замість стандартних компонентів встановлено потужний процесор лінійки AMD Ryzen, сучасну відеокарту та 32 ГБ оперативної пам'яті. Антон пояснив, що комп'ютер колись подарував йому товариш, і для його роботи потрібна лише розетка та один дріт.

Що цікаво, адміністрація та охорона McDonald's поставилися до ситуації з розумінням і дозволили підключитися до живлення.

У що грав військовий?

Попри початкові припущення та дискусії в мережі виявилося, що військовий грав у тактичний евакуаційний шутер Arena Breakout: Infinite, поки поруч заряджався його павербанк. Ця гра поєднує PvPvE-бої, рейди та широкі можливості для модифікації зброї. Військовий сам підтвердив це в коментарях де тривали обговорення.

Хоча мережа закладів зазвичай дозволяє заряджати пристрої у черзі, випадок із цілим ПК викликав жваві дискусії в мережі. Деякі користувачі підтримали такий спосіб зняття стресу, вважаючи ігри кращою альтернативою алкоголю, тоді як інші назвали марнотратством використання енергії генератора для розваг.

Також кияни жартували, що закладам із генераторами варто відроджувати культуру комп'ютерних клубів.