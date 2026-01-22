Гейминг без света: киевлянин развернул игровую станцию в McDonald's

Из-за длительных отключений света в Киеве жители ищут альтернативные способы заряжать гаджеты и проводить досуг. Одним из самых заметных стал случай в McDonald's, куда посетитель принес не просто смартфон, а целый игровой компьютер.

Как впоследствии выяснилось, геймером оказался военнослужащий, который решил воспользоваться свободным временем и доступом к сети в заведении, рассказывает dev.ua.

Как лейтенант ВСУ настроил геймерское место посреди ресторана?

Мужчиной, который привлек внимание соцсетей, стал Антон Шевелев, лейтенант ВСУ. Он приехал в столицу на несколько дней для оформления перевода в другой штурмовой батальон. Поселившись в шестнадцатиэтажке без электричества, воды и работающего лифта, Антон решил не тратить свободные часы.

Его игровой моноблок случайно оказался в багажнике авто, поэтому он принес его в заведение на проспекте Николая Бажана, что расположен между станциями метро "Славутич" и "Осокорки".



Компьютер Антона / Фото dev.ua

Это полноценная система, где вместо стандартных компонентов установлен мощный процессор линейки AMD Ryzen, современную видеокарту и 32 ГБ оперативной памяти. Антон объяснил, что компьютер когда-то подарил ему товарищ, и для его работы нужна только розетка и один провод.

Что интересно, администрация и охрана McDonald's отнеслись к ситуации с пониманием и позволили подключиться к питанию.

Во что играл военный?

Несмотря на первоначальные предположения и дискуссии в сети оказалось, что военный играл в тактический эвакуационный шутер Arena Breakout: Infinite, пока рядом заряжался его павербанк. Эта игра сочетает PvPvE-бои, рейды и широкие возможности для модификации оружия. Военный сам подтвердил это в комментариях где продолжались обсуждения.

Хотя сеть заведений обычно позволяет заряжать устройства в очереди, случай с целым ПК вызвал оживленные дискуссии в сети. Некоторые пользователи поддержали такой способ снятия стресса, считая игры лучшей альтернативой алкоголю, тогда как другие назвали расточительством использования энергии генератора для развлечений.

Также киевляне шутили, что заведениям с генераторами стоит возрождать культуру компьютерных клубов.