Ще одне відео з ігровим процесом GTA 6 з'явилося в мережі

Чергова хвиля масштабних витоків сколихнула ігрову індустрію, коли в мережі з'явилися нові ролики майбутнього блокбастера Grand Theft Auto 6. Анонімні хакери не лише продемонстрували свіжі геймплейні кадри, а й натякнули, що вже мають повноцінний доступ до робочої версії гри.

Докази на стіні та польоти над Вайс-Сіті

Хакери з угруповання CyberLeek опублікували п'яте за рахунком відео, яке демонструє політ головного героя Джейсона на біплані над сонячним містом. Цей ролик став результатом голосування на сайті зловмисників, де користувачі віддавали свої голоси за допомогою спеціальної криптовалюти, пише IGN.

new gta 6 leak - "plane" by cyberleek pic.twitter.com/uoiIFGAFoc — ⛧ uravity (@uravitymoon) August 20, 2026

Найбільше глядачів вразив фінал відео: Джейсон підходить до стіни з гвинтівкою та вистрілює чергу, яка утворює слово LEEK (витік). Такий зухвалий жест змусив шанувальників повірити, що зловмисники справді запускають робочу збірку гри в реальному часі, а не просто крутять старі записи, отримані ще у 2024 році.

Інтерактивні фішки та спадщина Red Dead Redemption 2

Попередні витоки також розкрили чимало цікавих деталей ігрового процесу. В одному з роликів Джейсон б'ється з охоронцями вночі, використовує електрошокер, забирає кашкет офіцера та одягає його на себе, як це робили гравці у Red Dead Redemption 2.

Крім того, інтерфейс показує пропозицію клонувати ключі від автомобіля. Інше відео продемонструвало напад із ножем на безпритульних під естакадою та викрадення поліцейського мотоцикла, який герой згодом скидає у воду.

Тут розробники додали унікальну систему взаємодії з перехожими, де гравець може обрати варіант привітання або глузування. Також глядачі вперше побачили нове колесо зброї та лікувальний засіб під назвою Zombix.

Наприкінці відео хакери показали сцену на човні, де один із персонажів вихваляється використанням мережі VPN, що виглядає як відкрите знущання з компанії Rockstar Games, яка наразі безсила перед цими атаками.

Війна проти цифрового майбутнього

Зловмисники з CyberLeek пов'язують свої дії з масштабним протестом проти засилля цифрових версій ігор та скасування фізичних дисків. Вони вимагають від видавців повернути дискові носії, відмовитися від штучних платних доповнень та не видаляти контент, який купили користувачі, згадуючи сумний досвід гри The Crew від Ubisoft.

На фоні цих подій міжнародний рух Stop Killing Games офіційно засудив дії хакерів. Водночас експерти застерігають гравців від купівлі криптовалюти, яку рекламують у відео, оскільки вона може виявитися звичайною фінансовою аферою.

Тим часом компанія Take-Two активно надсилає скарги про порушення авторських прав, намагаючись видалити всі копії геймплею з соціальних мереж.

Ми дуже серйозно ставимося до витоків інформації, і вони розчаровують усіх нас. Це дійсно засмучує та бентежить команду"

– прокоментував виконавчий директор Take-Two Штраус Зельник.

Реакція розробників та офіційні плани

Для компанії Rockstar Games такі події не є новими. У 2022 році хакери вже викрадали понад дев'яносто відеороликів ранньої версії гри. Тоді правоохоронці затримали британського підлітка, який згодом потрапив до в'язниці та наразі чекає на новий судовий процес.

У своєму маніфесті хакери відверто погрожують усій ігровій індустрії новими атаками.

Видавцям варто бути обережними. Якщо CyberLeek може дістатися до Rockstar, ніхто не перебуває в безпеці,

– заявив представник хакерського угруповання CyberLeek у своєму маніфесті.

Також у грудні 2023 перший офіційний трейлер гри злили в мережу на добу раніше терміну, який запланували розробники, що змусило авторів опублікувати його достроково.

Попри всі труднощі, компанія планує провести офіційний показ ігрового процесу 27 серпня на платформі Netflix. Ця трансляція буде ексклюзивною протягом шести годин, після чого з'явиться на інших майданчиках, зокрема на YouTube.

Офіційний реліз GTA 6 запланували на 19 листопада для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X та S.