Доказательства на стене и полеты над Вайс-Сити

Хакеры из группировки CyberLeek опубликовали пятое по счету видео, демонстрирующее полет главного героя Джейсона на биплане над солнечным городом. Этот ролик стал результатом голосования на сайте злоумышленников, где пользователи отдавали свои голоса с помощью специальной криптовалюты, пишет IGN.

Больше всего зрителей поразил финал видео: Джейсон подходит к стене с винтовкой и выпускает очередь, которая образует слово LEEK (утечка). Такой дерзкий жест заставил поклонников поверить, что злоумышленники действительно запускают рабочую сборку игры в реальном времени, а не просто крутят старые записи, полученные еще в 2024 году.

Интерактивные фишки и наследие Red Dead Redemption 2

Предыдущие утечки также раскрыли немало интересных деталей игрового процесса. В одном из роликов Джейсон сражается с охранниками ночью, использует электрошокер, взял фуражку офицера и надел ее на себя, как это делали игроки в Red Dead Redemption 2.

Кроме того, интерфейс показывает предложение скопировать ключи от автомобиля. Другое видео продемонстрировало нападение с ножом на бездомных под эстакадой и угон полицейского мотоцикла, который герой впоследствии сбрасывает в воду.

Здесь разработчики добавили уникальную систему взаимодействия с прохожими, где игрок может выбрать вариант приветствия или насмешки. Также зрители впервые увидели новое колесо оружия и лекарственное средство под названием Zombix.

В конце видео хакеры показали сцену на лодке, где один из персонажей хвастается использованием сети VPN, что выглядит как открытое издевательство над компанией Rockstar Games, которая пока бессильна перед этими атаками.

Война против цифрового будущего

Злоумышленники из CyberLeek связывают свои действия с масштабным протестом против засилья цифровых версий игр и отказа от физических дисков. Они требуют от издателей вернуть дисковые носители, отказаться от искусственных платных дополнений и не удалять контент, купленный пользователями, упоминая печальный опыт с игрой The Crew от Ubisoft.

На фоне этих событий международное движение Stop Killing Games официально осудило действия хакеров. В то же время эксперты предостерегают игроков от покупки криптовалюты, которую рекламируют в видео, поскольку она может оказаться обычной финансовой аферой.

Тем временем компания Take-Two активно направляет жалобы о нарушении авторских прав, пытаясь удалить все копии геймплея из социальных сетей.

"Мы очень серьезно относимся к утечкам информации, и они разочаровывают всех нас. Это действительно огорчает и беспокоит команду"

– прокомментировал исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник.

Реакция разработчиков и официальные планы

Для компании Rockstar Games такие события не являются новыми. В 2022 году хакеры уже похитили более девяноста видеороликов ранней версии игры. Тогда правоохранительные органы задержали британского подростка, который впоследствии оказался в тюрьме и сейчас ожидает нового судебного разбирательства.

В своем манифесте хакеры открыто угрожают всей игровой индустрии новыми атаками.

Издателям стоит быть осторожными. Если CyberLeek может добраться до Rockstar, никто не находится в безопасности,

– заявил представитель хакерской группировки CyberLeek в своем манифесте.

Также в декабре 2023 года первый официальный трейлер игры был слитен в сеть на сутки раньше срока, запланированного разработчиками, что вынудило авторов опубликовать его досрочно.

Несмотря на все трудности, компания планирует провести официальную демонстрацию игрового процесса 27 августа на платформе Netflix. Эта трансляция будет эксклюзивной в течение шести часов, после чего появится на других площадках, в частности на YouTube.

Официальный релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X и S.