Те що розпочалося як жарт, перетворюється у реальну відеогру, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

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Динозаври з мечами проти вимирання

Жан Нгуєн – старший аніматор в студії Sucker Punch, у серпні 2022 року як жарт опублікував відео в якому Спінозавр демонструє навички бою з відомим мечем з Final Fantasy.

Під роликом сотні людей вимагали перетворити цей дотеп на повноцінну гру і розробник дослухався.

З чого все почалося – дивіться ролик

Сторінка гри Dinoblade з'явилася в Steam та описується як рольовий екшн, що "розгортається одразу після великої події, яка змінила те, що ми знаємо про динозаврів".

Ти вирушаєш у подорож як молодий Спінозавр, який може використовувати великий меч, борючись з іншими динозаврами, які також використовують зброю, щоб зупинити вимирання,

– йдеться в описі проєкту.

Трейлер гри – дивіться відео

Наразі Dinoblade доступна до додання у список бажаного у Steam, і як повідомив Нгуєн, лише за день це зробило понад 10 тисяч геймерів.

Дати виходу проєкту ще немає, але розробник повідомив, що працював над ним близько року, тож реліз може бути вже не за горами.