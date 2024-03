Ексклюзивний хіт з PS4 та PS5 – Ghost of Tsushima офіційно вийде на ПК.

Sony повільно, але впевнено завойовує ринок ПК за допомоги своїх найгучніших відеоігор і черговим епізодом цього стало справдження багаторічних чуток про комп'ютерну версію хітового проєкту від Sucker Punch.

Студія Nixxes Software, яка у минулому вже портувала такі ігри як Marvel's Spider-Man Remastered та Ratchet and Clank: Rift Apart, оголосила, що вже в травні відбудеться реліз Ghost of Tsushima Director's Cut.

Анонс був підкріплений видовищним трейлером, в якому головний герой оповів свою історію про запеклу боротьбу з монгольськими ворогами.

Окрім того, у відео показали деякі нові функції, які включатиме ПК-версія проєкту: розблоковану частоту кадрів, різноманітні графічні налаштування та пресети й, звісно, можливість грати за допомоги миші та клавіатури.

Трейлер Ghost of Tsushima Director's Cut – дивитися відео

На додачу Ghost of Tsushima на ПК також матиме підтримку найновіших технологій підвищення продуктивності, як-от NVIDIA DLSS 3 чи AMD FSR 3, щоб забезпечити гравцям найкраще візуальне враження від гри.

Щодо вмісту, то у Director's Cut геймерів чекатиме все те, що є у версії для PlayStation 5, включно з доповненням Iki Island, багатокористувацьким режимом Legends та усім іншим.

Проєкт уже доступний для попереднього замовлення в Steam чи Epic Games Store за ціною у 1699 гривень, а ті, хто це зробить, отримають доступ до преміального контенту, як-от спеціального коня чи спорядження.

Зауважте, реліз Ghost of Tsushima Director's Cut відбудеться 16 травня 2024 року.