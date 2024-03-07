Ексклюзивний хіт з PS4 та PS5 – Ghost of Tsushima офіційно вийде на ПК.
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Sony повільно, але впевнено завойовує ринок ПК за допомоги своїх найгучніших відеоігор і черговим епізодом цього стало справдження багаторічних чуток про комп'ютерну версію хітового проєкту від Sucker Punch.
Студія Nixxes Software, яка у минулому вже портувала такі ігри як Marvel's Spider-Man Remastered та Ratchet and Clank: Rift Apart, оголосила, що вже в травні відбудеться реліз Ghost of Tsushima Director's Cut.
Анонс був підкріплений видовищним трейлером, в якому головний герой оповів свою історію про запеклу боротьбу з монгольськими ворогами.
Окрім того, у відео показали деякі нові функції, які включатиме ПК-версія проєкту: розблоковану частоту кадрів, різноманітні графічні налаштування та пресети й, звісно, можливість грати за допомоги миші та клавіатури.
Трейлер Ghost of Tsushima Director's Cut – дивитися відео
На додачу Ghost of Tsushima на ПК також матиме підтримку найновіших технологій підвищення продуктивності, як-от NVIDIA DLSS 3 чи AMD FSR 3, щоб забезпечити гравцям найкраще візуальне враження від гри.
Щодо вмісту, то у Director's Cut геймерів чекатиме все те, що є у версії для PlayStation 5, включно з доповненням Iki Island, багатокористувацьким режимом Legends та усім іншим.
Проєкт уже доступний для попереднього замовлення в Steam чи Epic Games Store за ціною у 1699 гривень, а ті, хто це зробить, отримають доступ до преміального контенту, як-от спеціального коня чи спорядження.