Sucker Punch поділилася подробицями Ghost of Yotei: у грі буде некласична кампанія і свобода дій

Студія Sucker Punch поділилася новими подробицями про Ghost of Yotei, зокрема про особливості некласичної кампанії майбутньої гри, свободою дій, яка чекає на гравців, та іншими цікавими моментами.

Креативні директори проєкту Нейт Фокс і Джейсон Корнелл у розмові з японським виданням Famitsu розкрили ключові теми Ghost of Yotei, інформує 24 Канал. За словами Фокса, головною темою гри є помста: головна героїня на ім’я Ацу пережила в дитинстві важку травму і вирушає в подорож, щоб помститися.

Дивіться також Clair Obscur: Expedition 33 розійшлася мільйонним тиражем за три дні після релізу

У грі гравцям належить вистежити та знищити групу воїнів під назвою Yotei Six, які сіють смерть і руйнування по всій Японії. Прогрес буде відображатися на поясі героїні, де будуть вказані імена ворогів, яких вона переслідує.

Ці елементи сюжету раніше було відображено в сюжетному трейлері Ghost of Yotei, який також розкрив дату виходу гри.

Фокс і Корнелл особисто відвідали Хоккайдо – регіон, де розгортаються події гри, – щоб провести дослідження.

Ми отримали допомогу від різних консультантів у зображенні айнів і культури айнів того часу,

– зазначив Фокс.

Корнелл додав, що також вивчав народні ремесла та відвідував музеї, а в горах разом з місцевими мешканцями збирав дикі овочі.

Гравці зможуть самостійно обирати послідовність полювання на членів Yotei Six, що забезпечить значну свободу дій. У грі також з’явиться нова зброя для ближнього бою. Автори надихалися як японським кінематографом, так і західними драмами.

Щодо відкритого світу, Ghost of Yotei має найвищий рівень свободи та найбільшу карту серед усіх наших ігор,

– заявив Фокс.

Ghost of Yotei вийде на PS5 2 жовтня 2025 року. Фанати також зможуть придбати колекційне видання Ghost of Yotei. У набір увійдуть усі бонуси за попереднє замовлення, ігрові предмети з Digital Deluxe Edition, цифрова копія гри та репліка маски Примари Ацу, виконана в тому ж масштабі, що й маска Джіна з колекційного видання Ghost of Tsushima.