Успіх не врятував від скорочень – розробники Ghost of Yotei втрачають роботу

Студія Sucker Punch звільняє працівників попри рекордні продажі Ghost of Yotei, повідомляє Aftermath.

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Масштаби скорочень та причини рішення

Компанію змушені залишити 26 співробітників, що становить близько 11% усього штату.

До ухвалення цього рішення в команді працювали близько 229 фахівців, тому звільнення зачепили відчутну частину колективу. Керівництво розіслало працівникам внутрішній електронний лист, у якому пояснило такі кроки викликами на сучасному ігровому ринку та переоцінкою потреб для виробництва наступного проєкту.

У своєму зверненні до підлеглих очільники компанії також запевнили, що рішення не далося їм легко, а колеги, які підпадають під скорочення, отримають необхідну підтримку.

Ситуація виглядає особливо парадоксально на тлі комерційних досягнень самурайського екшену Ghost of Yotei, реліз якого відбувся рік тому на консолі PlayStation 5.

Трейлер проєкту: дивіться відео

Гра одразу здобула високі оцінки від критиків та прихильників.

За цей час проєкт продав понад 5,4 мільйона копій, ставши найпродаванішою грою Sony за минулий рік, наголошує IGN. А лише три тижні тому відбувся вихід версії Complete Edition.

Тим не менше, навіть стабільний статус і комерційні рекорди більше не гарантують захищеності робочих місць у високобюджетному сегменті ігрової індустрії.

Аналітики та профільні журналісти пов'язують це зі стрімким зростанням бюджетів на розробку і загальною перебудовою ринку і зазначають, що ніхто не може почуватися в безпеці.