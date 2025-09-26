25 вересня ігрові видання опублікували перші огляди пригодницького екшену Ghost of Yotei. Нова гра від студії Sucker Punch, яка є наступницею Ghost of Tsushima, отримала переважно схвальні відгуки та високі оцінки на агрегаторах Metacritic та OpenCritic. Реліз гри відбудеться 2 жовтня ексклюзивно для PlayStation 5.

Чим Ghost of Yotei сподобалась і розчарувала критиків?

На агрегаторі Metacritic гра отримала середній бал 87% на основі понад 100 рецензій для версії на PS5, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Реліз Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 відклали, гравцям повернуть гроші

Схожа ситуація і на OpenCritic, де середній бал становить 89% за підсумками більш ніж 60 оглядів, при цьому 96% журналістів рекомендують гру до проходження.

Якщо пригадати оцінки оригінальної Ghost of Tsushima у 2020 році, то вони були схожими. Тоді гра отримала 83%, а її режисерська версія була оцінена вище – 87% на PS5 та 90% на ПК.

Критики залишилися в захваті від жорстокої та різноманітної бойової системи, цікавої історії та насиченого відкритого світу. Окремої похвали заслужили мальовничі пейзажі, велика кількість контенту та відмінний технічний стан гри на релізі.

Серед недоліків оглядачі відзначили надмірну консервативність проєкту, який часом надто сильно нагадує попередню частину. Також до мінусів віднесли вже знайому формулу відкритого світу, нудні секції з паркуром та слабкий штучний інтелект ворогів у стелс-епізодах.

З нагоди близької прем'єри Sony також випустила релізний трейлер. Версія для ПК поки не анонсована, хоча перша частина з'явилася на комп'ютерах із чотирирічним запізненням.

Більшість критиків сходяться на думці, що Ghost of Yotei – це стильний, хоч і дещо передбачуваний спадкоємець Ghost of Tsushima. Шанувальники першої частини будуть задоволені, однак ті, хто сподівався на інноваційний геймплей, можуть залишитися розчарованими.

Трейлер Ghost of Yotei – дивіться відео: