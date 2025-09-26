Что говорят критики о Ghost of Yotei: обзор первых оценок игры
- Ghost of Yotei получила высокие оценки на Metacritic и OpenCritic, в частности 87% и 89% соответственно, и большинство критиков рекомендуют игру к прохождению.
- Игра получила похвалу за боевую систему, историю и открытый мир, но критику за чрезмерное сходство с предыдущей частью и слабый искусственный интеллект врагов.
25 сентября игровые издания опубликовали первые обзоры приключенческого экшена Ghost of Yotei. Новая игра от студии Sucker Punch, которая является преемницей Ghost of Tsushima, получила преимущественно положительные отзывы и высокие оценки на агрегаторах Metacritic и OpenCritic. Релиз игры состоится 2 октября эксклюзивно для PlayStation 5.
Чем Ghost of Yotei понравилась и разочаровала критиков?
На агрегаторе Metacritic игра получила средний балл 87% на основе более 100 рецензий для версии на PS5, рассказывает 24 Канал.
Похожая ситуация и на OpenCritic, где средний балл составляет 89% по итогам более чем 60 обзоров, при этом 96% журналистов рекомендуют игру к прохождению.
Если вспомнить оценки оригинальной Ghost of Tsushima в 2020 году, то они были похожими. Тогда игра получила 83%, а ее режиссерская версия была оценена выше – 87% на PS5 и 90% на ПК.
Критики остались в восторге от жестокой и разнообразной боевой системы, интересной истории и насыщенного открытого мира. Отдельной похвалы заслужили живописные пейзажи, большое количество контента и отличное техническое состояние игры на релизе.
Среди недостатков обозреватели отметили чрезмерную консервативность проекта, который порой слишком сильно напоминает предыдущую часть. Также к минусам отнесли уже знакомую формулу открытого мира, скучные секции с паркуром и слабый искусственный интеллект врагов в стелс-эпизодах.
По случаю близкой премьеры Sony также выпустила релизный трейлер. Версия для ПК пока не анонсирована, хотя первая часть появилась на компьютерах с четырехлетним опозданием.
Большинство критиков сходятся во мнении, что Ghost of Yotei – это стильный, хоть и несколько предсказуемый наследник Ghost of Tsushima. Поклонники первой части будут довольны, однако те, кто надеялся на инновационный геймплей, могут остаться разочарованными.
Трейлер Ghost of Yotei – смотрите видео: