Чем Ghost of Yotei понравилась и разочаровала критиков?

На агрегаторе Metacritic игра получила средний балл 87% на основе более 100 рецензий для версии на PS5, рассказывает 24 Канал.

Похожая ситуация и на OpenCritic, где средний балл составляет 89% по итогам более чем 60 обзоров, при этом 96% журналистов рекомендуют игру к прохождению.

Если вспомнить оценки оригинальной Ghost of Tsushima в 2020 году, то они были похожими. Тогда игра получила 83%, а ее режиссерская версия была оценена выше – 87% на PS5 и 90% на ПК.

Критики остались в восторге от жестокой и разнообразной боевой системы, интересной истории и насыщенного открытого мира. Отдельной похвалы заслужили живописные пейзажи, большое количество контента и отличное техническое состояние игры на релизе.

Среди недостатков обозреватели отметили чрезмерную консервативность проекта, который порой слишком сильно напоминает предыдущую часть. Также к минусам отнесли уже знакомую формулу открытого мира, скучные секции с паркуром и слабый искусственный интеллект врагов в стелс-эпизодах.

По случаю близкой премьеры Sony также выпустила релизный трейлер. Версия для ПК пока не анонсирована, хотя первая часть появилась на компьютерах с четырехлетним опозданием.

Большинство критиков сходятся во мнении, что Ghost of Yotei – это стильный, хоть и несколько предсказуемый наследник Ghost of Tsushima. Поклонники первой части будут довольны, однако те, кто надеялся на инновационный геймплей, могут остаться разочарованными.

Трейлер Ghost of Yotei – смотрите видео: