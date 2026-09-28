Мова йде про ізометричну рольову гру Glasshouse від незалежної італійської студії FLAT28, яка поєднує риси з Disco Elysium та Dishonored, інформує 24 Канал.

Таємниця гуртожитку 73B та похмурий феодалпанк

Автори описують свій проєкт як феодалпанк-CRPG, де концепція традиційних держав розпалася ще у 1828 році після загального страйку.

Через дві сотні років технологічного застою світ опинився на межі глобального конфлікту між збіднілими та багатими регіонами, а основні події розгортаються у 2028 році в заблокованій багатоповерхівці.

Головному герою на ім'я Вельдмаер доведеться не лише керувати повсякденним життям переляканих сусідів в умовах жорсткого локдауну, а й розслідувати потрійне вбивство та протистояти масштабній політичній змові.

Розробники з FLAT28 підійшли до створення механік із високою увагою до деталей, поєднавши традиції настільних RPG та покрокових боїв у дусі Final Fantasy та Fear & Hunger.

Гравці можуть вирішувати конфлікти за допомогою кустарної зброї або шліфувати ораторське мистецтво, щоб змусити супротивника скласти зброю мирним шляхом.

Трейлер гри: дивіться відео

Кожна сутичка тут є унікальним боєм із персоналізованим босом, який має власні прагнення та сімейні зв'язки. Замість стандартних характеристик автори запровадили "Політичний компас" із 5 ідеологічними напрямами, який визначає характер взаємодії з мешканцями та відкриває нові гілки в розгалужених діалогах.

Крім того, гравець може читати книги для здобуття знань та майструвати необхідне спорядження на верстаті.

Особливий шарм Glasshouse додає її наративна структура, що нагадує давньогрецьку трагедію. Оповідач в особі Режисера веде гравця крізь сюжет, наче крізь неминучу театральну виставу, а внутрішні голоси его формують своєрідний Хор.

Творці наголошують, що у світі Лундонстох не існує щасливих фіналів, а користувачі зможуть відкрити понад 8 варіантів розв'язки.

Наразі студія FLAT28 продовжує готувати демоверсію гри в Steam, хоча точну дату релізу поки тримає в таємниці.