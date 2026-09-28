Суміш Disco Elysium та Dishonored – інді-студія FLAT28 готує унікальну RPG Glasshouse

Ігрова індустрія готується до релізу нового амбітного проєкту, який здатен привабити політичними інтригами та похмурою атмосферою шанувальників одразу кількох культових тайтлів.

Ідеться про ізометричну рольову гру Glasshouse від незалежної італійської студії FLAT28, яка поєднує риси Disco Elysium та Dishonored, інформує 24 Канал.

Таємниця гуртожитку 73B та похмурий феодалпанк

Автори описують свій проєкт як феодалпанк-CRPG, де концепція традиційних держав розпалася ще у 1828 році після загального страйку.

Через дві сотні років технологічного застою світ опинився на межі глобального конфлікту між збіднілими та багатими регіонами, а основні події розгортаються у 2028 році в заблокованій багатоповерхівці.

Головному герою на ім'я Вельдмаер доведеться не лише керувати повсякденним життям переляканих сусідів в умовах жорсткого локдауну, а й розслідувати потрійне вбивство та протистояти масштабній політичній змові.

Розробники з FLAT28 підійшли до створення механік із високою увагою до деталей, поєднавши традиції настільних RPG та покрокових боїв у дусі Final Fantasy та Fear & Hunger.

Гравці можуть вирішувати конфлікти за допомогою кустарної зброї або шліфувати ораторське мистецтво, щоб змусити супротивника скласти зброю мирним шляхом.

Трейлер гри: дивіться відео

Кожна сутичка тут є унікальним боєм із персоналізованим босом, який має власні прагнення та сімейні зв'язки. Замість стандартних характеристик автори запровадили "Політичний компас" із 5 ідеологічними напрямами, який визначає характер взаємодії з мешканцями та відкриває нові гілки в розгалужених діалогах.

Крім того, гравець може читати книги для здобуття знань та майструвати необхідне спорядження на верстаті.

Особливого шарму Glasshouse додає її наративна структура, що нагадує давньогрецьку трагедію. Оповідач в особі Режисера веде гравця крізь сюжет, наче крізь неминучу театральну виставу, а внутрішні голоси его формують своєрідний Хор.

Творці наголошують, що у світі Лундонстох не існує щасливих фіналів, а користувачі зможуть відкрити понад 8 варіантів розв'язки.

Наразі студія FLAT28 продовжує готувати демоверсію гри в Steam, хоча точну дату релізу поки тримає в таємниці.