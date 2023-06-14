Чим більшою стає спільнота шанувальників стримера, тим більше серед них може бути людей не з найкращими намірами. І схожі інциденти вже траплялися й з іншими стримерами.

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Глядач спалив авто стримерки

У новому відео стримерка Justfoxii поділилася подробицями про жахливий випадок, який трапився з нею після візиту одного з глядачів. Той просто взяв і спалив її авто, яке стояло біля будинку дівчини.

Цей інцидент трапився ще 2 тижні тому. Дівчина тоді була у відпустці, аж раптом їй зателофонувала матір, щоб повідомити, що її авто горить.

Камери відеоспостереження зафіксували, як чоловік недбало підійшов до автомобіля, поставив велику металеву каструлю на капот, а потім підпалив її вміст, перш ніж спокійно піти геть.

Глядач спалив автомобіль стримерки: дивіться відео

На щастя, пожежники швидко відреагували та змогли загасити вогонь, який уже перекинувся на паркан і дістався до будинку Justfoxii. У той час всередині перебували її мама та домашні тварини.

Завдяки відеозйомці нападника вдалося затримати. Для того, щоб скоїти цей злочин, чоловік проїхав 700 миль. А це – понад 1 100 кілометрів.