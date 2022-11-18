Goat Simulator 3 вже вийшов, і окрім його абсолютно божевільного, у гарному сенсі цього слова, геймплею геймерів безсумнівно можуть зацікавити численні посилання на інші відомі тайтли індустрії, повідомляє 24 канал.

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Зокрема, мова йде про одну з легенд ігропрому – The Elder Scrolls V: Skyrim.

Хоча Скайрім породив чимало мемів, а за довгі роки майже кожна фраза чи навіть камінь у грі вже добре знайомі більшості геймерів, однією з найбільш відомих особливостей проєкту залишається його початкова кат-сцена із пробудженням Довакіна в колісниці та коротким інструктажем щодо лору гри.

Саме цей елемент вибрали розробники Goat Simulator 3 та зробили його власну версію, у якій новий хазяїн козликів розповідає їм, що чекає їх у нього на фермі.

16 хвилин геймплею Goat Simulator 3: відео

Шанувальники Скайріму гідно оцінили подібний оммаж, чого не можна сказати про загальні оцінки гри від гравців, адже більшість, як не дивно, розчаровані відсутністю "інновацій" в ігровому процесі, а тому Coffee Stains Studio варто добряче подумати перед тим як починати розробку четвертої частини.