Нова God of War може вийти набагато раніше: інсайдери розкрили терміни

Поки Sony не поспішає називати дату виходу нової God of War, навколо проєкту з'являється дедалі більше подробиць. Схоже, наступна глава знаменитої серії може дебютувати значно раніше, ніж припускали деякі фанати.

Під час офіційного анонсу Sony не розкрила дату виходу гри. Через це серед фанатів виникли припущення, що проєкт перебуває на ранній стадії розробки й до релізу залишаються роки. Однак останні витоки малюють зовсім іншу картину, пояснює 24 Канал.

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Раніше журналіст агентства Bloomberg Джейсон Шраєр заявив, що God of War Laufey точно не належить до ігор, які вийдуть лише наприкінці десятиліття. За його словами, чекати до 2028 року гравцям не доведеться.

Тепер цю інформацію підтвердило ще одне джерело. Швейцарський блогер AlexandreNGamR, відомий також під псевдонімом Alir, стверджує, що реліз гри наразі планують на першу половину 2027 року.

Схожими даними поділився й перевірений інсайдер Nate the Hate, якого багато гравців знають під ніком NateDrake. За його словами, остання інформація, яку він отримував, також вказувала на першу половину 2027 року як цільове вікно запуску.

Востаннє я чув, що ціллю була перша половина 2027 року. Це могло змінитися, але на певному етапі план був саме таким,

– повідомив Nate the Hate.

Чому березень або квітень виглядають логічними

Журналісти видання Wccftech звернули увагу на цікаву закономірність у серії God of War. Майже всі великі релізи франшизи виходили навесні – переважно у березні або квітні.

Єдиним помітним винятком стала God of War Ragnarök, яка дебютувала у листопаді. Якщо Sony вирішить дотримуватися традиції, то God of War Laufey може поповнити список весняних релізів PlayStation.

Звісно, поки що йдеться лише про припущення на основі попередньої історії серії. Офіційного підтвердження від Sony або Santa Monica Studio наразі немає.

Про що буде нова God of War

God of War Laufey стане незвичним проєктом для франшизи. Головною героїнею виступить Фей – дружина Кратоса та мати Атрея, яку гравці добре пам'ятають за скандинавською сюжетною аркою серії.

Події розгорнуться в загадковому загробному світі богів під назвою Everywhen. Саме туди потрапляє Фей після смерті, і там починається її власна історія.

Розробники готують низку нововведень у бойовій системі. За попередньою інформацією, гра поєднає елементи класичних God of War із сучасним підходом, який серія отримала після перезапуску 2018 року.

Серед особливостей також згадують меч, що розмовляє з героїнею, та магію велетнів. Саме завдяки цим здібностям Фей зможе вести бої та буквально вибивати дух із супротивників.

Що це означає для PlayStation

Якщо інформація інсайдерів підтвердиться, God of War Laufey може стати одним із головних ексклюзивів PlayStation 5 у 2027 році. Для Sony це також шанс розширити всесвіт God of War новим поглядом на знайомі події та персонажів.

Особливий інтерес викликає саме вибір Фей як центральної героїні. Попередні ігри багато розповідали про неї через спогади та згадки інших персонажів, але тепер гравці вперше зможуть побачити її історію безпосередньо.

Поки Sony зберігає мовчання щодо точної дати виходу, одразу кілька незалежних джерел вказують на один і той самий період. Саме тому перша половина 2027 року наразі виглядає найбільш імовірним вікном релізу нового пригодницького бойовика від Santa Monica Studio для PlayStation 5.