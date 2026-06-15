Во время официального анонса Sony не раскрыла дату выхода игры. Из-за этого среди фанатов возникли предположения, что проект находится на ранней стадии разработки и до релиза остаются годы. Однако последние утечки рисуют совсем иную картину, объясняет 24 Канал.

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Ранее журналист агентства Bloomberg Джейсон Шрайер заявил, что God of War Laufey точно не относится к играм, которые выйдут только в конце десятилетия. По его словам, ждать до 2028 года игрокам не придется.

Теперь эту информацию подтвердил еще один источник. Швейцарский блогер AlexandreNGamR, известный также под псевдонимом Alir, утверждает, что релиз игры пока планируется на первую половину 2027 года.

Подобными данными поделился и проверенный инсайдер Nate the Hate, которого многие игроки знают под ником NateDrake. По его словам, последняя информация, которую он получал, также указывала на первую половину 2027 года как целевое окно запуска.

Последнее, что я слышал, — цель была первая половина 2027 года. Это могло измениться, но на определенном этапе план был именно таким,

– сообщил Nate the Hate.

Почему март или апрель выглядят логичными

Журналисты издания Wccftech обратили внимание на интересную закономерность в серии God of War. Почти все крупные релизы франшизы выходили весной — преимущественно в марте или апреле.

Единственным заметным исключением стала God of War Ragnarök, которая дебютировала в ноябре. Если Sony решит придерживаться традиции, то God of War Laufey может пополнить список весенних релизов PlayStation.

Конечно, пока речь идет лишь о предположениях, основанных на предыдущей истории серии. Официального подтверждения от Sony или Santa Monica Studio пока нет.

О чем будет новая God of War

God of War Laufey станет необычным проектом для франшизы. Главной героиней выступит Фей — жена Кратоса и мать Атрея, которую игроки хорошо помнят по скандинавской сюжетной арке серии.

События развернутся в загадочном загробном мире богов под названием Everywhen. Именно туда попадает Фей после смерти, и там начинается ее собственная история.

Разработчики готовят ряд нововведений в боевой системе. По предварительной информации, игра соединит элементы классических God of War с современным подходом, который серия получила после перезапуска в 2018 году.

Среди особенностей также упоминают меч, разговаривающий с героиней, и магию великанов. Именно благодаря этим способностям Фэй сможет вести бои и буквально выбивать дух из противников.

Что это значит для PlayStation

Если информация инсайдеров подтвердится, God of War Laufey может стать одним из главных эксклюзивов PlayStation 5 в 2027 году. Для Sony это также шанс расширить вселенную God of War новым взглядом на знакомые события и персонажей.

Особый интерес вызывает именно выбор Фей в качестве центральной героини. Предыдущие игры много рассказывали о ней через воспоминания и упоминания других персонажей, но теперь игроки впервые смогут увидеть ее историю напрямую.

Пока Sony хранит молчание относительно точной даты выхода, сразу несколько независимых источников указывают на один и тот же период. Именно поэтому первая половина 2027 года на данный момент выглядит наиболее вероятным окном релиза нового приключенческого боевика от Santa Monica Studio для PlayStation 5.