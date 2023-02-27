God of War Ragnarok має один з найвищих рейтингів нових ігор за останні кілька років. На Metacritic у 2022 році її випередила лише гра Elden Ring.

Читайте також PIN-UP Ukraine підтримала Україну на понад 327 мільйонів гривень у 2022 році

Неймовірні бої God of War Ragnarok

Шанувальник поділився відео, на якому показано, як Кратос перемагає різноманітних ворогів за допомогою інструментів, доступних у бою.

Відео поєднує в собі Сокиру Левіафана та Лезо Хаосу, підкреслюючи смертоносний арсенал Кратоса, який використовує різні типи атак, щоб знищити своїх ворогів.

Кратос також використовує спартанську лють – механіку, яку гравці можуть використовувати, щоб змінити ситуацію на свою користь у бою. У God of War Ragnarok доступні три категорії спартанської люті – лють, доблесть і гнів, кожна з яких має свої унікальні переваги.

Багато користувачів у коментарях хвалять навички редагування Much118, один із яких заявив, що це відео може працювати як ігровий трейлер God of War Ragnarok. Один гравець також стверджує, що, ймовірно, є велика частина користувачів, які не бачили всіх ексклюзивних рухів, доступних у грі.